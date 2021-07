Đề xuất hỗ trợ xe ôm công nghệ và 8 nhóm ngành nghề khác tại TP.HCM

Sở LĐTB&XH TP.HCM đề xuất hỗ trợ thêm 9 nhóm lao động tự do, trong đó có giúp việc gia đình, xe ôm công nghệ... Các nhóm này chưa được nhận hỗ trợ từ gói 886 tỷ đồng trước đó.

Ngày 20/7, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM, cho biết đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện khẩn trương rà soát, thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngoài 6 nhóm công việc lao động tự do đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND TP.

Theo Sở LĐTB&XH TP.HCM, nhiều lao động tự do (khoảng 27.000 người) đang nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ đã nêu trong Nghị quyết 09. Những người này chưa nhận được hỗ trợ và đời sống đang rất khó khăn.

Sở LĐTB&XH TP.HCM đề nghị các địa phương hoàn thành thống kê trước ngày 24/7 để sở báo cáo UBND TP. Nếu đề xuất được thông qua, những lao động tự do thuộc các nhóm đối tượng trên tại TP.HCM sẽ nhận được hỗ trợ bắt đầu từ ngày 25/7.

Các nhóm công việc ở TP.HCM được đề xuất hỗ trợ bổ sung: 1. Bảo mẫu, quét dọn, giúp việc gia đình thuê. 2. Bảo vệ, giữ xe, rửa xe thuê; sửa xe, vá xe nhỏ lẻ; bán báo dạo, đánh giày hoặc công việc có tính chất tương tự. 3. Bán hàng và trợ giúp bán hàng thuê (trong cửa hàng tại chợ, quầy hàng, điểm buôn bán nhỏ, tạp hóa). 4. Xử lý hạt giống để nhân giống (làm hạt giống…), đốn lá (lợp nhà…). 5. Đánh bắt thủy sản ven biển và nội địa. Những người này tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh khai thác, đánh bắt thủy sản (như bắt cá, cào nghêu, làm mồi câu, kéo lưới, đan lưới, đánh lưới…). 6. Thợ hồ (thợ nề), phụ hồ, thợ sơn, thợ mộc, thợ phụ - tự làm hoặc làm việc theo nhóm (mang tính riêng lẻ, độc lập), hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng. 7. Tài xế, phụ xe, lơ xe, tiếp viên, nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải 8. Xe ôm công nghệ. 9. Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, may gia công, làm hàng thủ công, mỹ nghệ. 10. nhóm công việc khác do UBND TP Thủ Đức và quận, huyện đề xuất bổ sung.

Trước đó, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành lao động, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, sở nhận thức được mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh tới người dân nên đã chủ động đề xuất gói hỗ trợ cho người lao động với tổng kinh phí 886 tỷ đồng .

Từ ngày 6/7 đến 14/7, gói hỗ trợ của TP.HCM đã đến tay 106.000 người với đối tượng ưu tiên là lao động tự do, đạt 46% chỉ tiêu với tổng kinh phí là 165 tỷ đồng .

Sau ngày 15/7, khi việc hỗ trợ lao động tự do hoàn thành, Sở LĐTB&XH chuyển sang hỗ trợ cho những đối tượng khác, đặc biệt là lao động phải ngừng việc mà không có giao kết hợp đồng hoặc phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của HĐND TP; phấn đấu đến ngày 23/7, mỗi địa phương phải giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch đề ra.