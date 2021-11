Đề xuất hỗ trợ cho học sinh có nhu cầu về TP.HCM

Khoảng 26.000 học sinh của TP.HCM vẫn còn kẹt lại ở các tỉnh. Những em này cần trở lại thành phố để chuẩn bị cho việc học tập trung sắp tới.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra tại cuộc làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục về tình hình dạy và học trực tuyến của các tỉnh phía Nam như Bình Dương, TP.HCM và Bến Tre vào ngày 5/11.

26.000 học sinh của thành phố còn kẹt ở quê bao gồm những em đang theo học trực tuyến hoặc học tạm ở quê. Hiện nay, giao thông giữa một số địa phương với TP.HCM đã thông suốt, phụ huynh có thể đón con trở lại thành phố học tập.

“Với các tỉnh chưa kết nối giao thông với TP.HCM, phụ huynh có nhu cầu cho con trở lại thành phố học tập, có thể báo với nhà trường nơi các em theo học. Các trường sẽ tập hợp danh sách và gửi về sở. Sở sẽ xin ý kiến UBND TP.HCM, phối hợp với các sở, ngành bố trí, sắp xếp phương tiện đón học sinh trở lại”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi của TP.HCM đã được tiêm một mũi vaccine, chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp. Ảnh: Văn Nguyện.

Học sinh khối 9 và 12 ở TP.HCM đang được đề xuất cho trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 12. Việc đón học sinh trở lại thành phố là một trong những công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trường, đảm bảo chất lượng giáo dục và công bằng cho học sinh. Các trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận những em đã học tạm ở quê.

Để chuẩn bị cho việc dạy học trực tiếp, sở đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường phải thống kê, nắm cụ thể khu vực, vùng học sinh ở để sắp xếp phù hợp, đồng thời dự trù được những tình huống phát sinh liên quan đến dịch Covid-19 trong nhà trường khi mở cửa.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có tờ trình, đề xuất với UBND TP.HCM về kế hoạch cho học sinh học trực tiếp theo cấp độ dịch của từng địa phương. Trong đó, các địa phương được xác định dịch ở cấp độ 1-2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Địa phương ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Địa phương ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học.

Về kế hoạch này, ông Hiếu cho biết việc mở cửa trường học được đánh giá theo cấp độ dịch. Tuy nhiên, chỉ khi thầy cô được tiêm đầy đủ vaccine, trường lớp an toàn, vệ sinh; mỗi trường xây dựng được phương án dạy học trực tiếp và xử lý tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh, ngành giáo dục mới đề xuất cho phép học sinh trở lại trường.

Hiện, TP.HCM đã thí điểm cho học sinh các khối 1, 2, 6, 9 và 12 của trường Tiểu học Thạnh An, THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) được đến trường học trực tiếp.

Khoảng 1.000 trường học trong tổng số hơn 1.200 cơ sở giáo dục được trưng dụng phục vụ chống dịch Covid-19 đã được trả lại. Những trường này đang gấp rút vệ sinh, tu sử để kịp đón học sinh trở lại. Số trường chưa được bàn giao sẽ được trao trả dần trong tháng 11.