Đề xuất dành Phú Quốc hoặc Côn Đảo để làm 'khu du lịch an toàn'

Theo đánh giá của của VinaCapital về mở cửa ngành du lịch Việt Nam sau dịch Covid-19, giải pháp khả thi được đưa ra là tạo vùng du lịch an toàn, hướng tới nhóm khách Đông Bắc Á.

Trong đánh giá của mình, VinaCapital cho hay ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục chưa thể phục hồi trong 2 năm tới, ảnh hưởng tới khả năng sinh tồn của toàn ngành cũng như tăng trưởng GDP của Việt Nam trong ngắn hạn.

Quỹ này đưa ra dự đoán trên dựa vào suy thoái du lịch Mỹ sau vụ khủng bố 11/9 cũng như khả năng về việc sẽ mất khoảng 2 năm để các quốc gia điều chế thành công vaccine có hiệu quả và chống dịch hoàn toàn.

VinaCapital đã đưa ra một vài phương án để ngành du lịch Việt Nam tối đa hóa doanh thu cũng như tối thiểu hóa khả năng lây nhiễm dịch bệnh trở lại trong cộng đồng khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại.

Trong bối cảnh khách du lịch Đông Bắc Á đang tìm kiếm một điểm đến du lịch nước ngoài "sạch dịch", có thời gian di chuyển hợp lý và có thiên nhiên hấp dẫn để tham quan sau thời gian cách ly, Việt Nam trở thành lựa chọn hoàn hảo.

Tuy nhiên Việt Nam không thể mở rộng cửa cho du lịch quốc tế để kiểm soát dịch Covid-19. Do đó, VinaCapital khuyến nghị giải pháp thiết lập "vùng du lịch an toàn" bằng việc phối hợp các khu nghỉ dưỡng, các hãng hàng không. Đây sẽ là những khu nghỉ dưỡng lớn, có những điểm tham quan, vui chơi giải trí đa dạng và biệt lập để tạo cảm giác an toàn cho du khách.

"Thậm chí Chính phủ có thể dành nguyên một hòn đảo như Phú Quốc hay Côn Đảo để làm 'khu du lịch an toàn'", VinaCapital nhận định.

Cũng trong đánh giá của mình, quỹ này cho hay du lịch Việt Nam sau Covid-19 nên tập trung vào nhóm khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Theo đó, đây là những quốc gia đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 cũng như Trung Quốc và Hàn Quốc. Khách từ các nước này chiếm một nửa lượng khách quốc tế đến Việt Nam trước dịch, đi kèm thời gian lưu trú trung bình tới khoảng 1 tuần.

Đánh giá cũng ước tính lượng lớn khách trung lưu Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ đủ để lấp đầy khoảng 466 khách sạn và resort 4-5 sao của Việt Nam.

Bên cạnh đó, VinaCapital cũng cho rằng việc giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đang gặp phải sau dịch Covid-19 sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy du lịch nội địa, góp phần hồi sinh ngành du lịch.

Trước đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đang nghiên cứu việc thí điểm mở cửa cho khách quốc tế đến một số địa phương của Việt Nam, như Phú Quốc.