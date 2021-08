Đề xuất cấp 130.000 tấn gạo cứu đói 8,6 triệu người

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ xem xét cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ 8,6 triệu người có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh tại 24 tỉnh, thành phố.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết ngày 19/8, cơ quan này trình đề xuất lên Thủ tướng về việc hỗ trợ gạo cứu đói người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Bộ nhận định dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người lao động. Đặc biệt, những người bị hoãn, ngừng việc, bị mất việc và mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống và có nguy cơ thiếu đói.

Vì vậy, Bộ LĐTB&XH trình Chính phủ hỗ trợ tổng hơn 130.175 tấn gạo "cứu đói" cho hơn 8,67 triệu nhân khẩu trong thời gian một tháng. Mức hỗ trợ tương ứng 15 kg/người thuộc 24 tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Các địa phương này gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Phú Yên và Vĩnh Long.

Trước đó, TP.HCM đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 142.200 tấn gạo cho 4,74 triệu người đang gặp khó khăn do địa phương giãn cách xã hội kéo dài. Ảnh minh họa: Phạm Ngôn.

Một số địa phương có nhu cầu được hỗ trợ gạo lớn như TP.HCM sẽ được nhận 71.100 tấn gạo để hỗ trợ trên 4,74 triệu nhân khẩu tương ứng 1,58 triệu hộ; Bình Dương cần hơn 11.300 tấn; Cần Thơ 5.000 tấn; Đồng Tháp cần hỗ trợ hơn 5.800 tấn...

Bộ LĐTB&XH đề nghị giao UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Theo đề xuất, sau khi thực hiện hỗ trợ một tháng mà người dân còn khó khăn, UBND các tỉnh, thành phố sẽ có văn bản gửi Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét việc tiếp tục hỗ trợ.

Chiều 16/8, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính cấp không thu tiền hơn 4.117 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch. Cụ thể, tỉnh Bình Phước được hỗ trợ 559 tấn gạo, Bạc Liêu nhận 636 tấn và Sóc Trăng nhận hơn 2.900 tấn.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính, kiến nghị được hỗ trợ số tiền hơn 27.900 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo. Số tiền và gạo này nhằm hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ và lương thực cho lao động nghèo trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, số lao động nghèo ở TP.HCM dự kiến được hỗ trợ là hơn 1,5 triệu hộ với khoảng 4,74 triệu người, hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/hộ/ngày, tiền thuê trọ 1,5 triệu đồng/hộ/tháng và 15 kg gạo/người.