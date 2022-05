Đề xuất 42 tỷ nâng cấp BOT xa lộ Hà Nội, thu phí cả đường song hành

Ngoài nâng cấp 8 làn thu phí thủ công tại trạm BOT xa lộ Hà Nội lên tự động, nhà đầu tư muốn mở thêm bốn làn trên hai đường song hành để thu phí.

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP về việc đầu tư hệ thống thu phí dịch vụ đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội thuộc Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) theo hình thức BOT.

Dự án này do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư.

Theo Sở GTVT TP, Trạm BOT xa lộ Hà Nội có 16 làn (mỗi hướng 8 làn). Hiện nhà đầu tư dự án là Công ty CII đã nâng cấp 8 làn thu phí thủ công thành làn thu phí ETC.

Ôtô ùn ứ qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai vào dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua.

Mới đây, CII đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí ETC còn lại (12 làn). Trong đó, nhà đầu tư đề xuất 8 làn ETC còn lại trên tuyến chính và lắp đặt mới thêm 4 làn ETC trên đường song hành.

Cụ thể, CII đề xuất đầu tư bổ sung tại phân Trạm A (trên đường chính, hướng xe từ Đồng Nai đi vào trung tâm TP) nâng cấp 3 làn thu phí thủ công (MTC) thành các làn thu phí tự động (ETC) cho xe cơ giới và một làn MTC thành làn thu phí hỗn hợp (ETC + MTC) cho làn xe quá khổ quá tải.

Phân Trạm D (trên đường chính, hướng xe từ trung tâm TP đi Đồng Nai) cũng lắp đặt tương tự như phân Trạm A.

Tại phân Trạm E (trên đường song hành phải) lắp đặt mới 2 làn thu phí hỗn hợp (ETC + MTC) và lắp tương tự đối với phân Trạm F (trên đường song hành trái).

Nhà đầu tư cũng đề xuất tổng chi phí đầu tư khoảng 42 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng phí của Dự án BOT Xa lộ Hà Nội.

Về vấn đề này, Sở GTVT TP cho biết qua rà soát thì việc đầu tư 8 làn thu phí ETC còn lại trên tuyến chính là cần thiết để đảm bảo tiến độ mà Chính phủ và UBND TP đã yêu cầu.

Riêng đề xuất lắp làn ETC trên đường song hành, căn cứ quyết định về phương án thu phí hoàn vốn cho dự án của UBND TP và hợp đồng BOT chưa đề cập đến việc thu phí trên đường song hành. Đồng thời, đến nay UBND TP Thủ Đức chưa có ý kiến về việc lắp trạm thu phí trên đường song hành.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện lắp đặt các làn ETC, Sở GTVT TP cho rằng trước mắt nhà đầu tư cần tập trung đầu tư nâng cấp 8 làn trên trục đường chính.

"Còn với việc lắp làn ETC trên đường song hành, nhà đầu tư cần căn cứ ý kiến của UBND TP Thủ Đức để tiếp tục làm rõ căn cứ pháp lý, làm cơ sở triển khai theo quy định", Sở GTVT TP nêu ý kiến.

Dự án nâng cấp, mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 dài 15,7km được triển khai từ năm 2010. Dự án có quy mô mở rộng mặt đường cũ từ 4 làn xe lên 12 đến 16 làn xe; xây dựng mới hai đường song hành hai bên đường chính, mỗi đường rộng trung bình 12m...

Tổng vốn đầu tư 4.905 tỷ đồng , nhà đầu tư sẽ thu phí 17 năm 9 tháng để hoàn vốn cho dự án. Từ 1/4/2021, Trạm BOT xa lộ Hà Nội bắt đầu thu phí để hoàn vốn cho dự án.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP, đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng 80% khối lượng.

Ngày 18/3/2021 UBND TP đã có Quyết định số 922/QĐ-UBND ban hành mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn dự án, theo đó thời gian bắt đầu thu phí từ ngày 1/4/2021. Tổng thời gian thu phí dự kiến theo hợp đồng BOT là 17 năm 9 tháng.

Hiện nay, dự án này đã cơ bản hoàn thành 100% trục đường chính. Tuy nhiên, hạng mục đường song hành chưa hoàn thành vì vướng mặt bằng và vướng hạ tầng các công trình như metro, vệ sinh môi trường nước giai đoạn 2…

Ngoài ra, dự án còn vướng 32 hộ dân và 1 tổ chức trên địa bàn TP Thủ Đức. Trên địa bàn TP Dĩ An (Bình Dương) đoạn từ nút giao thông ĐHQG đến nút giao Tân Vạn chưa thống nhất được đơn giá bồi thường.