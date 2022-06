Đề thi vào lớp 10 Hà Nội được bảo quản thế nào?

Nhằm bảo đảm kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD&ĐT đã đưa ra những quy định cụ thể về các điều kiện cần thiết của điểm thi.

Theo đó, phòng bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày.

Ngoài ra, phòng bảo quản đề thi, bài thi còn có một phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh dự thi tại điểm thi, trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.

Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng bảo quản đề thi, bài thi của phó trưởng điểm thi được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc của buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi đầu tiên của ngày thi hôm sau.

Các điểm thi còn phải bố trí địa điểm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định tại quy chế thi năm nay.

Đồng thời, được bố trí 1 máy photocopy để in sao đề khi cần thiết; 1 máy phát điện dự phòng; 1 máy điện thoại có loa ngoài nối với số máy trực thi đã đăng ký với Sở GD&ĐT Hà Nội; 1 máy vi tính có kết nối Internet để trưởng điểm thi báo cáo nhanh về ban coi thi sau mỗi buổi thi.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18-19/6.

Cụ thể, sáng 18/6, các thí sinh dự thi Ngữ văn (tự luận, 120 phút); chiều 18/6, thi Ngoại ngữ (trắc nghiệm, 60 phút); sáng 19/6, thi Toán (tự luận, 120 phút).

Năm nay, gần 130.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10, tuy nhiên, sẽ chỉ có khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên). Đây là năm có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua.

Điểm xét tuyển thi vào lớp 10 Hà Nội = (điểm bài thi môn Toán + điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + điểm bài thi môn ngoại ngữ + điểm ưu tiên. Điểm các bài thi tính theo thang điểm 10.

Các thí sinh dự thi môn chuyên sẽ tham dự vào ngày 20/6.