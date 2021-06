Đề thi Toán vòng 2 vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Chiều 17/6, thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội làm bài thi môn Toán vòng 2.

Đề thi như sau:

TS Phạm Ngọc Hưng, giáo viên môn Toán, Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận định, cấu trúc đề bài năm nay gồm 4 bài toán, với thời gian thi 120 phút (ít hơn năm ngoái 30 phút), các ý hỏi trong mỗi bài toán khá quen thuộc.

Các bài toán chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, một số phần cần vận dụng các kiến thức lớp 7-8. Mức độ khó ở dạng trung bình đến tương đối khó. Một số bài ở dạng vận dụng cao, đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức, tinh ý và kỹ năng suy luận để giải bài.

Theo thầy Hưng, đề bài an toàn, số lượng câu hỏi, mức độ khó được giảm bớt so với năm ngoái nhằm phù hợp với thời gian làm bài ít hơn và những ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh tới việc học của học sinh trong năm qua.

Dù vậy, đề thi vẫn đảm bảo tính phân hóa, một số câu hỏi ở mức độ trung bình, đa số thí sinh sẽ giải được do chỉ cần các biến đổi đơn giản để có lời giải. Một số bài toán ở mức vận dụng cao đòi hỏi thí sinh cần linh hoạt sử dụng các phương pháp giải bài đã được học. Một số câu tương đối khó nhằm tìm kiếm học sinh thực sự có năng khiếu về Toán.

"Cấu trúc đề thi năm nay cũng có đôi chút khác biệt so với các năm trước ở dạng bài. Đề không có dạng bài toán 1 điểm ở mức độ khó để tuyển học sinh chuyên như hàng năm. Các bài toán đa số ở mức độ vận dụng trung bình, vận dụng cao ở ý 3c và bài số 4. Điểm trung bình khoảng 6 điểm và sẽ có điểm 10", TS Phạm Ngọc Hưng đánh giá.

Thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhận định so với đề thi năm trước, đề năm nay ít hơn về số câu hỏi (không có câu toán tổ hợp), nhưng các bài về số học là khó hơn.

Thầy nhận xét nhìn chung, đây là đề thi phù hợp với thi chuyên, khi có cả những bài vừa phải để học sinh xử lý, ko bị ngợp; đồng thời vẫn có những bài khó, đòi hỏi hsinh có tư chất, nắm được kiến thức khó. Phổ điểm sẽ rơi nhiều vào khoảng 5-5,5 điểm.