Đề thi môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội

Sáng 11/6, thí sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội hoàn thành môn cuối. Nhiều em nhận xét đề Toán năm nay có câu khó.

Gần 105.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ tuyển sinh lớp 10 không chuyên tại Hà Nội. Ảnh: Thành Đông.

Đề thi môn Toán như sau:

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, em Diệu Linh (THCS Văn Quán) cho hay bản thân em đánh giá đề thi năm nay có câu khó. Nữ sinh không giải được các câu cuối và cho rằng bản thân có thể đạt 7 điểm.

Tương tự, Vương Minh Quang (học sinh Việt Nam Angieri) cho biết em không thể giải được câu c phần hình do nó có cấu trúc câu hỏi khác với các đề em từng làm.

Nam sinh dành 105 phút để giải các câu còn lại. Em cho rằng những câu này ở mức cơ bản, chỉ cần ôn tập là làm được. Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán với một câu bỏ dở, Minh Quang dự đoán mình có thể đạt 8,5 điểm.

Chung quan điểm, Chu Trà My (học sinh THCS Khương Đình) cũng gặp khó ở câu c phần Hình dù Toán là môn sở trường của em. My cho biết em không đủ thời gian để suy nghĩ câu này. Các câu còn lại, My đánh giá không quá khó. So với đề năm ngoái hay các đề em từng làm, My cho hay độ khó chỉ ở mức ngang bằng.

Nguyễn Đạt Nhân (THCS Thanh Xuân Nam) cũng gặp khó khăn ở câu c bài hình dù em dành khoảng 20 phút cho nó. Nam sinh cho rằng câu hỏi bất phương trình cũng khó và đành bỏ nó. Dù không làm hết bài thi môn Toán, Nhân tin tưởng bản thân vẫn đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 - trường THPT Trần Hưng Đạo.

Như vậy, gần 105.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ tuyển sinh lớp 10 không chuyên tại Hà Nội. Ngày 12/6, 11.283 thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở GD&ĐT Hà Nội đã bố trí 17 địa điểm thi với gần 500 phòng thi.

Buổi sáng, thí sinh dự thi các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học trong thời gian 150 phút. Các môn Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn thi trong 120 phút. Buổi chiều, thí sinh dự thi các môn chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý trong thời gian 150 phút. Các môn chuyên Hóa học, Tiếng Anh thi trong 120 phút.

Theo quy định, để được xét tuyển, thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và không bài thi nào bị điểm 0. Đối với các trường THPT chuyên, công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi môn chuyên x 2.