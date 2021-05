Đề thi lớp 6 có sẵn đáp án do lỗi của giáo viên

Phòng GD&ĐT huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết giáo viên dạy Tiếng Anh của trường THCS Vĩnh Hưng Nam gây ra sự cố đề thi lớp 6.

Chiều 14/5, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Gò Quao (Kiên Giang) họp với hiệu trưởng và một số giáo viên của 12 trường, làm rõ sự cố đề thi có sẵn đáp án.

Trao đổi với Zing, Phó phòng GD&ĐT Gò Quao Nguyễn Thị Hạnh cho biết sự số xảy ra tại tổ ra đề thi do ông Nguyễn Kim Quy, Hiệu trưởng trường THCS Thủy Liễu, làm tổ trưởng. Tổ này có 4 người, chia đôi nhân sự để ra đề hệ 7 năm và 10 năm.

“Sau khi ra đề, hai nhóm phải kiểm tra chéo. Giáo viên ra đề thi môn Tiếng Anh lớp 6, hệ 10 năm, đã đánh nháp đáp án vô đề. Trước khi in đề, giáo viên này chỉ xóa nháp ở các mã đề 01, 02, 03, quên xóa nháp đề có mã số 04 nên xảy ra sự cố. Trong quá trình in, sao đề, để bảo mật nên không cho chuyên môn nhúng tay vào. Chỉ có thư ký mới được in, sao và họ cũng không phát hiện sai sót”, bà Hạnh nói.

Đề thi có sẵn đáp án, mã đề số 04, môn thi Tiếng Anh lớp 6 tại huyện Gò Quao, Kiên Giang. Ảnh: Tuấn Anh.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, các thành viên dự họp tại Phòng GD&ĐT Gò Quao chiều 14/5 đã thống nhất cho các em thi 3 mã đề còn lại được hưởng 2 điểm phần Listening và Reading.

Tùy theo mức độ sai phạm, giáo viên ra đề và lãnh đạo phụ trách chuyên môn của Phòng GD&ĐT sẽ bị kỷ luật phù hợp.

Trước đó, nhiều phụ huynh tại huyện Gò Quao phát hiện đề thi Tiếng Anh lớp 6 có sự cố. Cụ thể, đề thi có mã số 04 (hệ 10 năm), phần Listening và Reading cho các câu và yêu cầu học sinh đánh dấu đúng (True - “T”) hoặc sai (False - “F”) nhưng tất cả câu này đều được ghi sẵn đáp án.

Phó phòng GD&ĐT Gò Quao Nguyễn Thị Hạnh cho biết môn thi Tiếng Anh lớp 6 có 4 mã đề. Bà này thừa nhận mã 04 bị sự cố như giáo viên và phụ huynh phản ánh.