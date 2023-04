Để thẻ tín dụng trong ốp iPhone, người dùng mất 10.000 USD

Những mẫu ốp iPhone "tích hợp" ví, với các khe đựng thẻ tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nếu iPhone không được cài đặt đúng cách.

Ốp tích hợp ví thẻ tín dụng tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nếu kẻ xấu có thể đọc tin nhắn từ màn hình khóa. Ảnh: Caseco.

Một người dùng Reddit gần đây chia sẻ rằng đã bị một tên trộm tiêu hơn 9.000 USD trong thẻ tín dụng sau khi mất iPhone kèm thẻ đựng trong ốp. Khi thực hiện một giao dịch lớn bằng thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ gửi về điện thoại một mã xác nhận, hay OTP. Người dùng này đã để iPhone ở chế độ cho phép xem trước và trả lời tin nhắn từ màn hình khóa, giúp kẻ trộm dễ dàng lấy được mã OTP mà không cần mở khóa thiết bị.

Để tránh sự cố tương tự, nếu sử dụng các loại ốp tích hợp ví thẻ, người dùng cần thay đổi cài đặt iPhone để hạn chế khả năng kẻ xấu tiếp cận tài khoản ngân hàng trong trường hợp mất điện thoại.

Trả lời tin nhắn từ màn hình khóa lần đầu tiên được giới thiệu trong iOS 8. Khi nhận được tin nhắn văn bản, người dùng có thể vuốt thông báo sang trái trên màn hình khóa và chọn nút trả lời tin nhắn mà không cần mở khóa iPhone. Nhưng đồng thời, tính năng tiện lợi này cũng giúp kẻ trộm dễ tiếp cận các mã OTP được gửi về điện thoại, đặc biệt là khi chúng có trong tay điện thoại đi kèm các loại thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng. Người dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách tắt tính năng trả lời nhanh này.

Đầu tiên, truy cập Cài đặt (Settings), vào Nhận diện khuôn mặt và mật khẩu (Face ID & Passcode) và nhập mật khẩu. Ở dưới mục Cho phép truy cập khi điện thoại khóa (Allow Access When Locked), tắt tính năng Trả lời bằng tin nhắn (Reply with Message).

Loạt tính năng truy cập nhanh từ màn hình khóa trên iPhone, nên được tắt để bảo vệ thông tin trong trường hợp mất điện thoại. Ảnh: CNET.

Có những tính năng khác có thể bị truy cập từ màn hình khóa mà không cần mở khóa iPhone, chẳng hạn như Siri. Nếu cho phép dùng Siri từ màn hình khóa, bất kỳ ai có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại, gửi tin nhắn văn bản từ iPhone mà không cần mở khóa.

Ngoài ra, iOS cũng cho phép truy cập ứng dụng Home mà không cần mở khóa iPhone. Từ ứng dụng này, có thể thấy nhiều thông tin nhạy cảm như các thiết bị trong nhà được kết nối với điện thoại, bao gồm thiết bị an ninh và các khóa điện tử. Thậm chí còn có một tùy chọn cho phép truy cập ứng dụng Wallet từ màn hình khóa.

Để đảm bảo điện thoại thực sự bảo mật thông tin khi đã khóa, người dùng có thể tắt tất cả các tính năng truy cập nhanh này, tương tự như cách tắt Trả lời bằng tin nhắn. Dưới mục Cho phép truy cập khi điện thoại khóa, hãy tắt phần lớn các tính năng có thể tiết lộ thông tin.

Việc tắt các tính năng truy cập nhanh này sẽ không ảnh hưởng đến việc nhận thông trên màn hình khóa. Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể tương tác với các thông báo nếu không mở khóa màn hình, giúp bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư trong trường hợp mất iPhone.