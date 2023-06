Đề phòng mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ

Dự báo từ chiều tối 22/6 đến ngày 23/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 22/6 đến ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ chiều tối 23/6 đến ngày 24/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ đêm 24/6 đến đêm 25/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 26/6, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 203/VPTT ngày 7/6/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo đêm 22 và ngày 23/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối 23/6, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; chiều tối 23/6 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; riêng đồng bằng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; từ chiều tối 23/6, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C