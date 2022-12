Đề nghị xử lý tập thể để cầu thủ Dortmund chụp ảnh ở đường tàu

Ngành đường sắt đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm xử lý nghiêm cá nhân, tập thể để xảy ra sự việc cầu thủ của CLB Borussia Dortmund ngồi chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu.

Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) chiều 30/11, đề nghị chính quyền địa phương xử lý vụ việc trên.

Theo đó, đơn vị cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều cầu thủ của CLB Borussia Dortmund đến từ nước Đức ngồi uống nước trong lòng đường sắt và hành lang sát hai bên đường sắt vào chiều 29/11. Sau đó, UBND phường Cửa Nam đã có xử lý bước đầu đối với hộ kinh doanh vi phạm.

Tuy nhiên, ngành đường sắt đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo luật định đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Điều này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người dân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đường sắt, tránh sự việc tương tự tái diễn.

Quán cà phê để cầu thủ CLB Borussia Dortmund ngồi chụp ảnh ở khu vực đường sắt đã bị rào chắn. Ảnh: Hữu Phương.

Theo quan điểm của ngành đường sắt, Borussia Dortmund là CLB bóng đá nổi tiếng thế giới. Do đó, hình ảnh liên quan đến họ có sức lan tỏa lớn và vô tình tạo ra một tiền đề xấu cho việc quảng cáo bán hàng, đặc biệt đối với du khách nước ngoài tại khu vực hành lang đường sắt.

Việc này gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hà Nội nói chung.

Chiều 29/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các cầu thủ của CLB Borussia Dortmund chụp ảnh tại khu vực phố cà phê đường tàu tại Hà Nội. Đáng lưu ý, khu vực này đã bị cấm hoạt động kể từ giữa tháng 9 sau những phản ánh của ngành đường sắt.

Theo báo cáo, địa điểm các cầu thủ ngồi uống nước là một quán cà phê thuộc phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và nằm tại vị trí Km 0+575 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của phường đã đến giải tỏa toàn bộ khu vực vi phạm hành lang an toàn đường sắt và yêu cầu quán đóng cửa hoàn toàn, cam kết không tái diễn vi phạm.

Đồng thời, các đơn vị lập rào chắn, ngăn không để du khách di chuyển vào khu vực hành lang đường sắt.

Trước đó vào giữa tháng 9, Cục Đường sắt kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu.

Sau đó, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức ngăn chặn, giải tỏa tụ điểm này bằng các biện pháp: Cử dân quân tự vệ trực chốt chặn không cho du khách vào đường tàu, cắm biển cảnh báo, nhắc nhở và đôn đốc các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn...

Dù vậy, đây vẫn là địa điểm có sức hút với du khách nước ngoài. Từ khi có lệnh cấm cho đến nay, nhiều người tìm cách né rào chắn để vào khu vực đường ray uống cà phê, chụp ảnh.

