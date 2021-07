Đề nghị xử lý một phó chủ tịch Hà Nội liên quan đại án Nhật Cường

Bộ Công an cho rằng ông Nguyễn Mạnh Quyền chịu trách nhiệm liên đới về sai phạm trong đấu thầu ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gói số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KH&ĐT Hà Nội được Bộ Công an ban hành hôm 26/7. Đây là vụ án được tách ra từ đại án liên quan Công ty Nhật Cường và một số đơn vị.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch Hà Nội) đã có hành vi can thiệp trái luật vào hoạt động đấu thầu, chỉ đạo cấp dưới để cho Công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hóa. Đó là hành vi khởi đầu, là nguyên nhân xuyên suốt, trực tiếp dẫn đến các bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở KH&ĐT vướng sai phạm, bị xử lý hình sự.

Ông Chung bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự 1999, với khung hình phạt tối đa 5 năm tù.

Ngoài ông Chung và 4 bị can là các cựu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội, cơ quan điều tra còn cáo buộc ông Nguyễn Mạnh Quyền (nguyên Giám đốc sở này, nay là Phó chủ tịch UBND Hà Nội) có trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền từng là Giám đốc Sở KH&ĐT. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo kết luận điều tra, khi Sở KH&ĐT mời thầu 2 gói số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 với dự toán kinh phí hơn 42 tỷ đồng , Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) nhiều lần gửi email đề xuất ông Chung chỉ đạo sở cho doanh nghiệp này được trúng thầu.

Thực hiện chỉ đạo của ông Chung, Giám đốc Sở KH&ĐT lúc đó là bị can Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội) đã yêu cầu các bị can Nguyễn Tiến Học (phó giám đốc sở), bà Phạm Thị Kim Tuyến (trưởng phòng) và bà Phạm Thị Thu Hường (chánh văn phòng) sở làm thủ tục dừng thầu.

Tháng 12/2016, Công ty Nhật Cường thành lập liên danh với Công ty Đông Kinh (do bị can Võ Việt Hùng làm giám đốc) để tham gia dự thầu. Để có được hồ sơ năng lực, liên danh này đã ký khống hợp đồng kinh tế với Công ty Minh Hoa (do vợ của ông Nguyễn Đức Chung làm giám đốc). Cuối năm đó, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã trúng thầu và được Sở KH&ĐT thanh toán hơn 42 tỷ đồng .

Năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Quyền là Giám đốc Sở KH&ĐT, đã ký văn bản đăng ký bổ sung dự toán năm 2017. Sau đó, UBND TP Hà Nội cấp bổ sung ngân sách cho sở này, trong đó có dự toán gói thầu số hóa trị giá hơn 18 tỷ đồng .

Tháng 12/2017, ông Quyền tiếp tục ký quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước. Trong đó, phần kinh phí thực hiện số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KH&ĐT là hơn 18 tỷ đồng . Đến đầu năm 2018, sau khi sở mời thầu gói số hóa, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh tiếp tục được chọn làm nhà thầu và được Sở KH&ĐT thanh toán gần 17 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định tại 2 hợp đồng ký với Sở KH&ĐT, Công ty Nhật Cường đều trúng thầu nhưng sau đó, doanh nghiệp này đã bán lại cho Công ty Đông Kinh. Nhật Cường hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng . Trong khi đó, chỉ có 55% tài liệu gói số hóa tài liệu đăng ký doanh nghiệp năm 2016 và 38% tài liệu gói số hóa tài liệu đăng ký hồ sơ doanh nghiệp năm 2017 được hoàn thành.

Quá trình điều tra, ông Quyền khai đối với gói thầu số hóa năm 2016, ông làm Giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2020) khi liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã trúng thầu và đang thực hiện hợp đồng. Ông Quyền nói không chỉ đạo, tham gia hay liên hệ ký hồ sơ, chứng từ nào.

Các bị can Nguyễn Văn Tứ (trái), Nguyễn Tiến Học và Phạm Thị Kim Tuyến. Ảnh: Bộ Công an.

Tại gói thầu năm 2017, ông Quyền thừa nhận ký văn bản đăng ký bổ sung dự toán để phục vụ số hóa tài liệu và giao dự toán gói thầu theo đề xuất của bị can Tuyến. Việc phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu do bị can Nguyễn Tiến Học và ông Phạm Văn Khương (nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT, đã chết) thực hiện. Còn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh thực hiện theo văn bản ủy quyền của giám đốc cho các cấp phó.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra xác định ông Quyền không trực tiếp chỉ đạo hay tham gia tổ chức đầu thầu 2 gói số hóa. Tuy nhiên, với tư cách là Giám đốc Sở KH&ĐT, ông Quyền là thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách, phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm khi đấu thầu.

Do chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền về sai phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý đối với nguyên giám đốc sở. Cơ quan điều tra đã gửi văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý theo quy định.