Đề nghị xóa kênh TIMMY TV vì không phù hợp với trẻ em

Nhiều bậc phụ huynh đã thông báo tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 phản ánh kênh TIMMY TV có chứa thông tin độc hại, không phù hợp với trẻ em.

Theo Cục Trẻ em, hiện nay trên mạng xã hội (YouTube, Facebook...) xuất hiện kênh TIMMY TV với những video, clip có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị, rùng rợn... không phù hợp và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã có công văn đề nghi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Kênh YouTube TIMMY TV với nhiều nội dung độc hại với trẻ em. Ảnh: PV/Vietnam+.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, nhiều bậc phụ huynh đã gửi thông tin tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 phản ánh về kênh TIMMY TV có chứa thông tin độc hại với trẻ em.

“Kênh TIMMY TV có admin là người Việt và đã tồn tại vài năm qua. Thời gian gần đây, kênh này đã có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đây là những nội dung cần phải xử lý ngay để tránh tác hại xấu tới các em” ông Đặng Hoa Nam nói.

Ông Đặng Hoa Nam cho hay các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ, dữ liệu để xử lý những vi phạm trên. Ông Đặng Hoa Nam cũng kêu gọi cộng đồng, các bậc phụ huynh và em nhỏ khi phát hiện những nội dung, hình ảnh có dấu hiệu sai phạm về trẻ em hãy liên lạc với Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhận sự hỗ trợ kịp thời.

Kênh YouTube TIMMY TV xuất hiện hơn 2 năm và đến nay đã có hơn 772.000 ngươi đăng ký theo dõi. Đáng lo ngại khi đối tượng chủ yếu của kênh này là các em lứa tuổi mầm non và học sinh, trong khi kênh này chứa nhiều nội dung độc hại với trẻ em.