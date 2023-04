Đề nghị xóa 'điểm đen' nơi xe tải lật làm 4 người chết ở Phú Yên

Làm việc với Phú Yên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị địa phương xử lý rốt ráo "điểm đen" khiến xe tải lật làm 4 người chết và 5 người bị thương trên tuyến tỉnh lộ 643.

Ngày 4/4, thượng tá Phạm Việt Công, Phó văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiểm tra hiện trường vụ xe tải lật vào vách núi trên tuyến tỉnh lộ ĐT 643 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).

Ông Công đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên tìm giải pháp xóa "điểm đen" giao thông tại vị trí xảy ra vụ tai nạn này.

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho hay khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai các nhân chứng, cảnh sát xác định xe tải có dấu hiệu bị tuột phanh, tài xế hoảng loạn mất lái trước khi đâm phương tiện vào vách núi, lật úp.

"Khu vực này là điểm đen tai nạn giao thông. Do vậy ngành giao thông cần xây dựng một đường lánh nạn, gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn", đại tá Hoàng đề xuất.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải ra bên ngoài. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Tuy An cho biết thêm cuối năm 2022, cách vị trí xe tải lật vào vách núi khiến 9 người thương vong ở xã An Mỹ khoảng 100 m trên tuyến tỉnh lộ 643 cũng từng xảy ra vụ xe tải lật gây chết người.

Theo quy định, khi có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cùng một vị trí, đoạn đường, cơ quan chức năng sẽ rà soát tổng thể để có thể đưa vào danh sách “điểm đen” tai nạn giao thông và triển khai các giải pháp khắc phục.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí vốn để nâng cấp, cải tạo đường phù hợp thực tế, tránh xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 3/4, tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) tiêu thụ thì gặp nạn. Vụ tai nạn khiến 4 người tử nạn và 5 người khác bị thương.