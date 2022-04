Đề nghị tử hình 3 bị cáo trong vụ vận chuyển 580 kg ma túy

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng chỉ được thuê vận chuyển hàng cấm chứ hoàn toàn không biết bên trong là ma túy.

Ngày 27/4, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Wy He Shan (59 tuổi), Huang Zai Wen, 55 tuổi (cùng quốc tịch Trung Quốc), Thào Nở Páo (48 tuổi), Lý A Vừ (35 tuổi) và Thào A Dơ (40 tuổi, dân tộc Mông, ngụ tỉnh Điện Biên) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, 5 bị can gồm: Giàng A Phụng, Vàng A Chừ, Vàng A Nhè, Thào Trồng Tá và Lý A Sà đang trốn truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Đây là vụ án có khối lượng ma tuý lớn nhất toàn quốc được đưa ra xét xử.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Theo cáo trạng, năm 2012, Wy He Shan thành lập Công ty TNHH He Shan, đăng ký kinh doanh đồ chơi trẻ em, hàng may mặc. Tháng 4/2018, Shan được đồng hương A Hùng (không rõ lai lịch) giới thiệu với Huang Zai Wen và kêu người này đến TP.HCM làm thuê.

Cuối năm 2012, A Hùng nhờ Wy He Shan mua 20 tấn hạt nhựa, làm thủ tục xuất khẩu sang Philippines. Trước khi đóng hàng vào container, A Hùng kêu Huang Zai Wen dùng xe tải chở 12 chiếc loa đến kho của Shan đóng vào container cùng 20 tấn hạt nhựa xuất khẩu sang Philippines. Ngày 24/2/2019, A Hùng tiếp tục nhờ Wy He Shan mua 2,4 tấn hạt nhựa nhằm ngụy trang 12 bao tải ma túy chuyển sang Philippines.

Nghi ngờ các container nhóm này đã xuất khẩu, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy Philippines điều tra.

Ngày 22/3/2019, phía Philippines bắt các container tại cảng Manila, thu 12 bao tải chứa hơn 276 kg ma túy ngụy trang trong những gói trà. Trước đó hai ngày, Bộ Công an bắt Thào Nở Páo, Lý A Vừ, Thào A Dơ khi 3 người này đang chở 12 bao chứa 298 kg ma túy tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng cho rằng chỉ được thuê vận chuyển hàng cấm chứ hoàn toàn không biết bên trong là ma túy.

Bị cáo Huang Zai Shan kêu oan và cho rằng khi Bộ Công an bắt Huang Zai Wen và đồng phạm, bị cáo mới biết và chủ động trình báo về các lô hàng trước nghi có ma túy.

Theo đại diện VKS, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, hồ sơ có đủ cơ sở kết luận Shan, Huang Zai Wen và đồng phạm vận chuyển trái phép tổng cộng gần 580 kg ma túy. Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, VKS đề nghị HĐXX phạt Wy He Shan, Huang Zai Wen, Thào Nở Páo mức án tử hình; Lý A Vừ và Thào A Dơ bị đề nghị mức án tù chung thân.

Sáng 27/4, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án.