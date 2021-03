Đề nghị truy tố nhóm người mua bán súng ở An Giang

Ngoài 8 người mua bán súng, cơ quan điều tra xác định thêm một số bị can tàng trữ vũ khí quân dụng và mua bán ma túy liên quan đến Huỳnh Trần Hùng.

Chiều 5/3, Công an tỉnh An Giang kết thúc điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy và Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện Châu Thành, Chợ Mới, TP Long Xuyên (An Giang) và tại thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh).

Huỳnh Trần Hùng (tức Hùng “Kề”, 36 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) với 11 đồng phạm bị cơ quan điều tra đề nghị VKSND tỉnh An Giang truy tố về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Huỳnh Trần Hùng. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết luận điều tra, chiều 22/7/2020, cảnh sát bắt quả tang Lê Mai Yến Loan (31 tuổi, ở phường Mỹ Long) tàng trữ ma túy tại nhà. Loan khai đã mua ma túy của Hùng để sử dụng.

Mười ngày sau đó, Công an tỉnh An Giang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối Hùng. Khám xét nơi ở của bị can này, cảnh sát thu giữ một khẩu súng loại công cụ hỗ trợ chứa 8 viên đạn, một viên đạn quân dụng với nhiều ma túy.

Từ lời khai của Hùng, cảnh sát lần lượt bắt giữ các bị can còn lại là Nguyễn Trọng Nghĩa (28 tuổi), Ngô Văn Minh Sang (Sang “Ba Bần”, 33 tuổi), Đoàn Minh Chiến (Chiến “Lãi”, 28 tuổi, Hà Đức Võ (22 tuổi), Trần Thiện Tường (Tường “Bô”, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang), Đinh Thế Vĩnh (21 tuổi, ngụ Kiên Giang), Lê Trọng Cường (30 tuổi), Nguyễn Phú Cường (Cường “Mèo”, 21 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên), Huỳnh Ngọc Tuấn (32 tuổi) và Trần Nguyễn Ngọc Trung (31 tuổi, cùng ở thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh).

Qua điều tra, Công an An Giang xác định Hùng sử dụng ma túy từ năm 2004. Cuối năm 2015, TAND TP Long Xuyên phạt Hùng 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhiều viên đạn cảnh sát thu giữ được khi khám xét nơi ở của các bị can. Ảnh: Tiến Tầm.

Ra tù năm 2018, 2 năm sau đó Hùng tiếp tiếp tục sử dụng ma túy và lôi kéo nhiều người mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hùng còn mua của Trung, Tuấn nhiều khẩu súng dạng rulo (trên 12 triệu đồng một khẩu), một khẩu súng quân dụng, 11 khẩu súng dạng bút và móc khóa.

Một số đàn em được Hùng giao cho cất giữ vài khẩu súng dạng rulo, bút, khóa. Những khẩu súng khác Hùng ném bỏ trước khi bị giữ khẩn cấp.