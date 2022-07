Đề nghị truy tố kẻ sát hại 3 người gia đình vợ cũ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố kẻ sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội giết người. Hải là nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ, gây rúng động dư luận cách đây gần một tháng.

Đoàn Minh Hải sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Tấn Lộc.

Theo kết luận điều tra, trưa 28/5, Đoàn Minh Hải mang theo búa sắt cùng con dao, đi xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, vợ cũ của Hải, ngụ cùng địa phương) với mục đích sát hại cả gia đình chị Dương.

Đến khoảng 13h45 cùng này, Hải dùng búa, dao đánh, đâm chết 3 người là chị Nguyễn Thị Dương, ông Nguyễn Cu (60 tuổi, cha chị Dương) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi, mẹ chị Dương).

Di lý Đoàn Minh Hải từ TP.HCM về Phú Yên. Ảnh: Tấn Lộc.

Sau khi giết chết 3 người trên, Hải đóng cửa chính rồi ẵm con gái mình là cháu N.Đ.T.V. (3 tuổi) về nhà giao cho cha của Hải. Tiếp đó, Hải thay áo quần cho con gái và áo của mình bỏ trong bao rồi điều khiển xe quay lại nhà ông Cu. Trên đường đi, Hải vứt bộ đồ cháu V. và áo sơ mi của mình.

Khi đến nhà ông Cu, Hải vào nhà bằng cửa sau, kéo chị Dương vào phòng ngủ rồi cầm búa, rựa ngồi chờ em trai chị Dương về để giết. Do không thấy em trai chị Dương về, Hải bỏ búa, rựa vào nhà, lấy đồ lau các vết máu rồi khóa cửa sau đi về.

Sau đó, Hải tiếp tục quay lại nhà ông Cu với mục đích chờ em trai chị Dương về để giết, nhưng không thấy người này nên giấu hung khi rồi điều khiển xe đi về nhà.

Về đến nhà, Hải chuẩn bị đồ đạc, mượn xe máy của người bà con, chạy vào TP. HCM lẩn trốn. Trên đường đi, Hải vứt quần jean dính máu ven đường ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đến 19h ngày 29/5, khi Hải ra khỏi phòng trọ của người quen thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an khai thác Đoàn Minh Hải sau khi bắt giữ. Ảnh: Tấn Lộc.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương chung sống như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau cháu N.Đ.T.V. Tháng 9/2020, TAND thị xã Đông Hòa không công nhận Hải và chị Dương là vợ chồng, giao cháu V. cho chị Dương nuôi dưỡng. Hải có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản.

Sau đó, Hải nhiều lần đến nhà chị Dương thăm con, nhưng bị gia đình chị Dương ngăn cản, không cho gặp cháu V. Từ đó, giữa Hải và gia đình chị Dương xảy ra mâu thuẫn. Hải bức xúc, nảy sinh ý định giết cả gia đình chị Dương để trả thù.