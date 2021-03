Đề nghị truy tố bị can sát hại nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng

Bình uống rượu rồi đốt xe máy của người thân. Khi cảnh sát 113 có mặt, ông ta cầm dao đâm chết em rể là nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Dương Quang Bình (44 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Bình là người thường xuyên sử dụng ma túy và uống rượu, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc trong 2 năm. Do nghiện rượu, người này mắc chứng rối loạn tâm thần.

Khuya 18/2/2020, sau khi uống rượu, Bình chửi bới vợ con rồi xảy ra mâu thuẫn với gia đình em rể là nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng (43 tuổi, nguyên Phó trưởng đoàn Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam) sống cạnh nhà Bình.

Cảnh sát xác định hôm đó, Bình khóa cổng, đốt xe máy của người thân rồi cầm dao uy hiếp các nạn nhân. Nhận tin báo, cảnh sát 113 đến hiện trường.

Bình bị cảnh sát khống chế sau khi gây án. Ảnh: D.H.

Thấy công an, Bình cầm dao chạy sang nhà em gái và đâm chết anh Dũng. Quá trình điều tra, Bình thừa nhận cáo buộc giết người. Qua giám định, nhà chức trách ghi nhận trước, trong và sau khi gây án, Bình bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy. Bị can bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

"Bị can Dương Quang Bình cần được điều trị bệnh nhưng không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh", kết luận điều tra nêu.