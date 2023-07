Đề nghị truy tố 7 người sản xuất, mua bán thuốc tân dược giả ở TP.HCM

Chuyện chưa kể về những cuộc truy bắt nhóm khủng bố tại Đắk Lắk

0

Nhận lệnh trong đêm, hàng trăm chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt ngay "điểm nóng” để phối hợp cùng Công an tỉnh và Công an huyện truy bắt nhóm nghi phạm.