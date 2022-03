Đề nghị truy tố 5 người xông vào trụ sở công an để cướp xe

Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở Công an xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đuổi đánh một cán bộ, đập phá tài sản rồi cướp xe vi phạm.

Ngày 29/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã chuyển hồ sơ vụ nhóm thanh niên xông vào trụ sở Công an xã Long Tân cướp xe, đến VKSND cùng cấp.

Công an huyện Nhơn Trạch đề nghị truy tố bị can Lê Cước (37 tuổi, quê Phú Yên) về tội Cướp tài sản và Cố ý gây hư hỏng tài sản.

Nhóm 4 trong 5 người bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố. Ảnh: N.A.

Liên quan đến vụ việc, 4 bị can khác gồm: Dương Tấn Dũng (25 tuổi), Trần Long (35 tuổi), Nguyễn Xuân Lĩnh (30 tuổi) và Ngô Văn Công (32 tuổi, cùng quê Phú Yên) bị đề nghị truy tố tội Cướp tài sản.

Theo kết luận từ cơ quan điều tra, tối ngày 2/11/2021, Công an xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) tuần tra trên đường Lý Tự Trọng phát hiện Cước điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Cước bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở công an xã để tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Bị công an giữ xe, Cước gọi điện thoại cho Lĩnh, yêu cầu người này mang dao cho mình. Lĩnh tiếp tục gọi thêm Dũng, Long và Công mang theo hung khí kéo đến trụ sở Công an xã Long Tân để đòi xe.

Khi đến trụ sở công an xã, 5 bị can nói trên đã dùng hung khí rượt đánh một cán bộ công an đang trực. Cước dùng dao chém vào xe chuyên dụng, dùng gậy đập hư hỏng 5 cửa kính, màn hình máy tính, quạt, xe máy trong trụ sở Công an xã Long Tân. Tổng thiệt hại tài sản gần 16 triệu đồng.

Sau khi gây án, cả nhóm đã cướp chiếc xe máy của Cước mang về phòng trọ cất giữ. Nhóm này đã bị công an bắt giữ ngay trong đêm.