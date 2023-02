Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ ôtô tông tử vong nữ sinh

Bắt giữ 2 nghi phạm chém người sau tai nạn giao thông

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết phối hợp với Công an TP Thuận An đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong nhóm dùng dao, mã tấu truy sát khiến 2 người thương vong.