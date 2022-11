Đề nghị truy tố 3 bị can làm giả ống nhựa Bình Minh

Làm giả ống nhựa nhãn hiệu Bình Minh để bán ra thị trường, Lý Vỹ Nguyên cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lý Vỹ Nguyên (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ), Lý Thiện Nhân (nhân viên Công ty Lý Hứa Kỳ) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố Phạm Quốc Nhật (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Buôn bán hàng giả.

Theo cảnh sát, đây là các bị can nằm trong đường dây sản xuất, buôn bán ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh. Trong vụ án này, bị can Lê Thị Anh Thi (38 tuổi, Giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ) được xác định có vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, người này bỏ trốn, đang bị công an truy nã.

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Lê Thị Anh Thi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết luận điều tra, Nguyên và Thi cùng đứng tên thành lập Công ty Lý Hứa Kỳ để hoạt động sản xuất ngành nhựa. Thi là giám đốc, đăng ký góp 70% vốn điều lệ và Nguyên đăng ký 30% vốn điều lệ, đứng tên làm phó giám đốc. Tuy nhiên, thực tế Nguyên không góp tiền, toàn bộ hoạt động công ty do Thi bỏ vốn điều hành.

Đầu năm 2021, Nguyên vào làm việc tại công ty, được phân công làm giám sát, quản lý, điều hành, nhận và soạn các đơn hàng, phân công công nhân để sản xuất ống nhựa mang thương hiệu Lý Hứa Kỳ - Tân Đại Phát hoặc sản xuất ống nhựa giả thương hiệu ống nhựa Bình Minh, theo các đơn hàng do các khách đặt hàng.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM (PC03) phát hiện Nhật tổ chức cho nhân viên bốc xếp các ống nhựa mang nhãn hiệu Bình Minh có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện 1.870 ống nhựa.

Qua làm việc, Nhật không xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo yêu cầu. Khám xét nhà của Nhật, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.200 ống nhựa các loại mang nhãn hiệu nhựa Bình Minh.

Cơ quan điều tra kết luận Công ty Lý Hứa Kỳ đã sản xuất hơn 12.000 ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh (tương đương giá trị hàng thật là một tỷ đồng).