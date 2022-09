Đề nghị triệu tập pháp y đến phiên xử tài xế xe tải cán chết nam sinh

Luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập người làm chứng và cơ quan giám định pháp y đến tòa nhằm làm rõ các vấn đề mâu thuẫn trong kết luận.

Bị cáo Lê Quang Vũ tại tòa sơ thẩm. Ảnh: S.M.

Ngày 30/9, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) xét xử bị cáo Lê Quang Vũ (42 tuổi, ngụ Quảng Trị) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vũ là tài xế xe tải cán chết học sinh lớp 8 vào năm 2017.

Quá trình thủ tục, luật sư của bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập người làm chứng, Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP.HCM, Phân viện pháp y quốc gia tại TP.HCM - Viện Pháp y quốc gia đến tòa nhằm làm rõ các vấn đề mâu thuẫn trong kết luận giám định. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để xem xét yêu cầu của phía bị hại. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Tài xế lùi xe cán nạn nhân tử vong?

Theo nội dung vụ án, tối 5/5/2017, Lê Quang Vũ lái xe tải chở hàng vào đường cấm. Khi đến đường Tân Kỳ - Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), phần đầu xe tải do Vũ điều khiển va chạm đuôi xe máy do ông L.M.H. điều khiển, chở cháu L.Đ.K. (13 tuổi) lưu thông cùng chiều.

Tai nạn khiến ông H. bị cuốn vào gầm xe tải, cháu K. văng ra. Khi người dân hô hoán có tai nạn và yêu cầu Vũ lùi xe lại. Vũ gài số, lùi 1-2 m thì dừng hẳn. Trước khi lùi, xe chồm về trước rồi mới lùi lại. Hậu quả, ông H. bị thương tích 44%, cháu K. tử vong tại bệnh viện.

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi ngày 25/5/2017 của Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP.HCM) thể hiện cơ chế hình thành cái chết của cháu K. do bánh xe ôtô lăn qua vùng thắt lưng và mông phải. Tại công văn giải thích pháp y đối với nạn nhân ngày 18/10/2020 nêu: “Xe ôtô cán qua người rồi lùi lại qua người một lần nữa gây ra các thương tích như đã giám định làm nạn nhân tử vong” và “làm lật ngửa nạn nhân lại như các nhân chứng nêu khi đến xem tại hiện trường”.

Tuy nhiên, cáo trạng dẫn thêm kết luận giám định ngày 18/1/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự ( Công an TP.HCM), trong 3 tập tin video cần giám định có xuất hiện ôtô không rõ biển số, xe dừng sau khi tại nạn xảy ra, không đủ xác định tư thế nạn nhân.

Tại kết luận giám định pháp y ngày 29/3/2021 của Phân viện pháp y quốc gia tại TP.HCM - Viện pháp y quốc gia, khi bánh xe ô tô lăn qua, nạn nhân nằm sấp. Công văn giải thích, bánh xe trước đã lăn qua toàn bộ vùng thắt lưng, chậu mông của nạn nhân, nhưng chưa qua hết người. Nạn nhân vẫn còn nằm trước bánh trước bên phải của xe, sau đó chèn ép, mài trượt nạn nhân trên mặt đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn là ngày 5/5/2017 nhưng đến ngày 16/10/2018, CQĐT mới trưng cầu giám định. Xe ôtô trong vụ tai nạn không còn lưu giữ tại Công an quận Bình Tân nên không đủ cơ sở xác định xe có bị chồm về phía trước, trước khi lùi lại trong vụ tai nạn do tình trạng kỹ thuật xe hay lý do khác.

Cũng theo cáo trạng, nguyên nhân tai nạn do Vũ không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát và đi vào đường cấm. Dựa trên lời khai bị cáo, người làm chứng, camera tại hiện trường, kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Phân viện pháp y quốc gia tại TP.HCM có cơ sở xác định sau khi xảy ra tai nạn, không có việc ôtô lùi lại cán qua người cháu K.

Do đó, phía bị hại cho rằng Vũ cố tình lái xe về phía trước cán chết cháu K. rồi cho xe lùi lại,còn công văn giải thích ngày 18/10/2020 là không có căn cứ.

Vụ án kéo dài 5 năm, tòa 2 lần hủy án điều tra lại

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 22/3/2018, phía bị hại cho rằng bị cáo có dấu hiệu tội Giết người, cần trích xuất camera thời điểm xảy ra tai nạn để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt Vũ 3 năm tù và không chấp nhận trích xuất camera vì chỉ làm kéo dài thêm thời gian giải quyết vụ án.

Tại phiên phúc thẩm ngày 24/7/2018, bị cáo Vũ và người làm chứng là Nguyễn Ngọc Hòa (phụ xe) khai sau khi tai nạn, chỉ có Hòa xuống xe và Vũ không biết có người nằm dưới gầm xe, vị trí này là “điểm mù”. Trong khi phía bị hại cho rằng Vũ nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy cháu K. bị kẹt trước bánh xe.

Bị hại cung cấp cho HĐXX một DVD được chép từ camera thời điểm xảy ra tai nạn, thể hiện xe của Vũ chồm về phía trước sau đó mới lùi lại. Vũ khai đây là lỗi kỹ thuật kẹt số. Do xuất hiện chứng cứ mới, mâu thuẫn lời khai nên HĐXX đã hủy án.

Xét xử sơ thẩm lần 2 ngày 28/11/2019, phía bị hại cho rằng có mâu thuẫn trong kết luận giám định, bánh xe ôtô lăn theo chiều từ phải sang trái, cháu K. nằm sấp, còn lời khai của bị cáo, người làm chứng thì cháu K. nằm ngửa. Cần làm rõ xe có cán lên người bị hại rồi lùi lại cán một lần nữa hay không; làm rõ vết bánh xe trên vùng mông bị hại.

Phiên tòa sơ thẩm lần 2, HĐXX tuyên phạt Vũ 3 năm 6 tháng tù. HĐXX nhận định kết quả thực nghiệm điều tra theo lời khai của người làm chứng, bị cáo mâu thuẫn với kết luận giám định về tư thế, cơ chế hình thành vết thương. Cáo trạng không nêu rõ diễn biến tai nạn để kết luận nguyên nhân, cơ chế cái chết của bị hại; không kết luận nguyên nhân thương tích vùng mông bị hại.

Phúc thẩm lần 2 ngày 9/7/2020, TAND TP.HCM tuyên hủy án để làm rõ nạn nhân nằm sấp hay nằm ngửa khi xảy ra tai nạn, tài xế cán qua người nạn nhân 1 hay 2 lần và tại sao xe chồm lên mà bánh xe không lăn trên mặt đường?