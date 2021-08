Đề nghị quận, huyện TP.HCM cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp sản xuất

Hiện nay, Sở Công Thương TP.HCM chỉ cấp giấy đi đường cho nhân viên của các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ nhập khẩu hàng hóa chuyên nghiệp.

Ngày 24/8, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về phân công cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp sản xuất từ 23/8 đến 6/9.

Theo đó, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết hiện nay các doanh nghiệp sản xuất vừa cung ứng hàng hóa nội địa, vừa trực tiếp xuất nhập khẩu cần có giấy đi đường cho một số nhân viên thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như: Giao nhận hợp đồng ký kết, sửa chữa bảo trì máy móc, thiết bị, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; tài liệu chứng từ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất nhập khẩu; chứng từ...

"Đây là các đối tượng thuộc nhóm 'nhân viên các ngành phục vụ sản xuất' nêu tại mục 12 phụ lục đính kèm công văn 2800", ông nói.

Do đó nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất theo phương thức "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến", Sở Công Thương đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xem xét cấp giấy đi đường cho người lao động các doanh nghiệp sản xuất. Kể cả doanh nghiệp thương mại cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Nhiều nhân viên các doanh nghiệp không thể qua các chốt sau ngày 23/8 vì chưa được cấp giấy đi đường mới. Ảnh: Duy Hiệu.

"Sở Công Thương chỉ cấp giấy đi đường cho nhân viên của các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ nhập khẩu hàng hóa (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp", ông Tú cho hay.

Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM cũng cho biết căn cứ các nội dung tại văn bản quy định thay đổi và điều chỉnh liên tiếp trong 3 ngày khiến gần 700 nhà máy, doanh nghiệp đang hoạt động của 18 khu chế xuất, khu công nghiệp và Khu công nghệ cao đang gặp nhiều vướng mắc ách tắc liên quan vận chuyển đi lại.

HBA kiến nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM giao cho HEPZA, SHTP được cấp giấy phép đi đường cho nhân viên giao hàng cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn công nghiệp và nhân viên xuất nhập khẩu.

Trước đó, ngày 23/8, UBND TP.HCM có văn bản 2850 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung. Đồng thời, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM là đơn in in và ký cấp giấy đi đường cho những đối tượng được phép lưu thông trên đường (có thể ủy quyền cho PC08, công an địa phương các cấp ký).