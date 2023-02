Đề nghị phạt 35 triệu đồng tài xế say rượu lái ôtô đâm CSGT ở Hòa Bình

Phối hợp truy bắt nghi phạm giết người

0 13

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt được Hồ Văn Thương (SN 2000, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.