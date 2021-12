Đề nghị lãnh đạo Hà Nội giữ lời hứa với cử tri

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành giữ đúng mốc thời gian đã cam kết để hoàn thành công việc, khởi công và kết thúc dự án.

Phát biểu kết luận Kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội khóa XVI sáng 10/12, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá sau 3 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên chương trình được chuẩn hóa, đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn, sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp.

HĐND thành phố dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường để đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Theo lãnh đạo HĐND thành phố, Hà Nội đã chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Thành phố đã quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: X.H.

HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 với 22 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá lãnh đạo thành phố cùng sở, ngành đã cam kết mốc thời gian cụ thể để hoàn thành công việc, khởi công và kết thúc.

Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND thành phố lựa chọn chất vấn là thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch HĐND Hà Nội đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri; sớm trả lời chất vấn bằng văn bản đối với 27 đại biểu đã đăng ký chất vấn mà chưa được trả lời, làm cơ sở để HĐND thành phố theo dõi, giám sát.

Tại kỳ họp này, HĐND Hà Nội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng, chống Covid-19 năm 2022. Mục tiêu tổng quát của TP trong năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Nghị quyết của HĐND TP thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó GRDP tăng từ 7 đến 7,5% (GRDP bình quân đầu người 139-141 triệu đồng); tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội 10%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%. TP cũng phấn đấu giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới xuống 20%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo 72,2%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch ở đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 85%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%...