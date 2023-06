Đề nghị cung cấp tài liệu liên quan Công ty nông sản sạch Việt Nam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan ký kết hợp đồng đầu tư và bao tiêu gừng, cung cấp vật tư, phân bón, nguyên vật liệu có liên quan với Công ty Cổ phần xuất khẩu Nông sản sạch Việt Nam (địa chỉ số 27, đường Phan Đăng Lưu, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk do ông Trần Trọng Khanh, tên gọi khác Lê Văn Lưỡng làm tổng giám đốc) chủ động liên hệ trình báo và cung cấp thông tin.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (điều tra viên thụ lý Võ Hưng Đoàn, SĐT: 0905.230.127).