Đề nghị Bộ Y tế tiếp thu ý kiến địa phương về tiêu chí kiểm soát dịch

Nhiều địa phương phản ánh khó đạt Bộ tiêu chí kiểm soát dịch mà Bộ Y tế đặt ra để mở cửa nền kinh tế. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế tiếp thu và xem xét lại.

Sau khi làm việc với Tiền Giang sáng 17/9, chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác tiếp tục tới Đồng Tháp để kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Luôn trong tình trạng "trực chiến"

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, Phó thủ tướng nhận định số ca mắc Covid-19 tại Đồng Tháp đã giảm dần cả tại khu cách ly, phong tỏa, đặc biệt là số ca cộng đồng. Những nơi giãn cách chưa nghiêm cần chấn chỉnh.

Ông lưu ý dựa trên nguyên tắc của Bộ Y tế, Đồng Tháp có thể áp dụng căn cứ vào thực tiễn trên tinh thần hiệu quả, kiểm soát tốt nhất.

Tỷ lệ tử vong tại Đồng Tháp hiện khoảng 2,5%, trên 80% trường hợp tử vong là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền. Ban đầu, tỉnh gặp tình trạng thiếu thuốc, oxy. Tuy nhiên đến nay, tình hình được cải thiện, công suất giường hiện còn trống nhiều. Phó thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp cố gắng giảm số ca nhiễm càng sâu càng tốt.

Với thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 hơn 2 tháng 10 ngày của Đồng Tháp, Phó thủ tướng nhận định là tương đối lâu. Lực lượng tuyến đầu, doanh nghiệp, nhân dân đều rất căng thẳng. Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng, ông đề nghị tỉnh tranh thủ thời gian giãn cách để xét nghiệm, không để dịch kéo dài.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Thuận Thắng.

Tỉnh cần xử lý các điểm còn "hở". Cụ thể là kiểm soát chặt người từ địa phương khác về, gắn với trách nhiệm của công an địa phương. Người dân từ nơi khác về phải khai báo. Đồng Tháp cũng cần tránh để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Hiện, tỉnh có hơn 80 khu phong tỏa, con số này không quá lớn. Ông Đam đề nghị tỉnh sáng tạo hơn, giữ tinh thần phong tỏa hẹp.

Đối với các khu an toàn, tỉnh cần mở từng bước an toàn, chắc chắn. "Mở ra ồ ạt để lây nhiễm trong cộng đồng thì không chấp nhận được. Nhưng nếu an toàn rồi mà không mạnh dạn mở cửa là sự lãng phí nguồn lực", ông Đam nói.

Phó thủ tướng lưu ý Đồng Tháp phải luôn sẵn sàng trong tình trạng "trực chiến" bởi dịch có thể quay lại, đặc biệt với các địa phương có giao thương với TP.HCM. Nếu có dịch, điều quan trọng là phát hiện nhanh, khoanh vùng, dập dịch, không để dây dưa kéo dài. Nếu dập từ ban đầu, dịch sẽ không lây lan.

"Bao giờ cả nước hết dịch thì mới hết trực chiến", Phó thủ tướng nhắc nhở và yêu cầu các lực lượng của tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tuyên truyền cho người dân thực hiện 5K, tầm soát các khu vực nguy cơ như bến xe, chợ, khu dân cư...

Đặt tiêu chí kiểm soát dịch theo 4 nhóm tỉnh, thành

Thời gian tới, Phó thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng sống chung với Covid-19, trong đó có vaccine, oxy, kit xét nghiệm...

"Dịch sẽ không biến mất ngay. Chúng ta có vaccine tiêm, có thể vẫn nhiễm nhưng tỷ lệ tử vong sẽ giảm; có thuốc, có oxy, xét nghiệm... Chúng ta sẵn sàng để chuẩn bị chung sống", ông Đam nói.

Ông đề nghị Bộ Y tế ghi nhận yêu cầu của tỉnh. Theo đó, nếu địa phương cứ bám theo Quyết định 3979 về tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế thì không đạt. Do đó, Bộ cần phân biệt các nhóm tỉnh với nhau.

Phó thủ tướng lưu ý các địa phương phong tỏa vùng nguy cơ cao, rất cao trong phạm vi hẹp nhất có thể. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Vũ Đức Đam gợi ý chia làm 4 nhóm: Nhóm rất nặng (TP.HCM, Bình Dương, Long An); các tỉnh miền Tây; các tỉnh đã nhiễm nhưng cơ bản còn sạch (chủ yếu phía Bắc); nhóm cuối cùng là Cao Bằng, tỉnh chưa từng có ca nhiễm.

Ông đề nghị cần xem xét lại các nhóm để có tiêu chí khác nhau. Quyết định 2686 về phân vùng nguy cơ được xây dựng khi Việt Nam còn sạch nên phù hợp với nhóm thứ 3. Còn với nhóm 1, 2 thì quyết định không còn phù hợp.

"Ví dụ Quyết định 2686 quy định một xã có bao nhiêu ca bệnh thành đỏ, một quận có bao nhiêu ca bệnh thành đỏ. Nếu cứ áp theo cái đó thì đỏ hết. Mà nếu đã đỏ, nguy cơ rất cao thì phải theo Chỉ thị 16, 'ai ở đâu ở yên đấy'", Phó thủ tướng nói.

Ông đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu để thay đổi, cập nhật theo tình hình dựa trên tiếp thu ý kiến của các địa phương.

Về xét nghiệm, ông cho rằng cần phân biệt giữa vùng nguy cơ theo địa giới hành chính (quy định trong Quyết định 2686) với vùng nguy cơ cao và rất cao để xét nghiệm.

Theo đó, vùng nguy cơ cao, rất cao phải theo điều tra dịch tễ, cố gắng phong tỏa theo vùng hẹp nhất để xét nghiệm thần tốc, "chà đi xát lại" thật nhiều lần và làm nhanh trên quy mô nhỏ.