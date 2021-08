Đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng quân y cho Bình Dương

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tăng cường thêm lực lượng quân y.

Ngày 2/8, Bình Dương đã tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, lãnh đạo Bình Dương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tăng cường lực lượng quân y cho tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm tra 24/24; đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bình Dương đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các bệnh viện dã chiến để đưa vào hoạt động. Triển khai thực hiện nhanh, tiêm hết vaccine được phân bổ trong tuần này.

Với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh yêu cầu phải phối hợp với các đơn vị, địa phương có phương án cụ thể trong việc xét nghiệm sàng lọc trong các khu công nghiệp; đảm bảo mặt bằng để cách ly các trường hợp F0, F1 khi phát hiện.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tuyệt đối không để người dân ra đường khi không có lý do chính đáng; khẩn trương xây dựng nội dung quy định điều kiện, tiêu chí để ra viện cho các bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương có nhiệm vụ phối hợp các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách riêng hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ, thống kê số liệu cần thiết, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh xem xét, không để cho công nhân, người lao động trong khu nhà trọ thiếu lương thực, thực phẩm.