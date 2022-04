Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng

Cùng với việc đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Saigon Co.op, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định nâng mức kỷ luật với nhiều cá nhân liên quan.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét tại kỳ họp thứ 14.

Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op được xác định đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thường niên.

Ông Diệp Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Saigon Co.op. Ảnh: Hồng Nga.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của tập thể, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Saigon Co.op. Vì thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op.

Cơ quan này đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng từng là thành ủy viên, được Thành ủy TP.HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020, được giới thiệu bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ tháng 8/2015.

Sáng 16/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (Saigon Co.op) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Đến ngày 19/3, ông Dũng tiếp tục bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu, bí mật Nhà nước.

Xem xét trách nhiệm của một số cá nhân liên quan vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với: Nguyễn Vũ Toàn, nguyên Phó tổng giám đốc Saigon Co.op; Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Củ Chi; Hồ Ngọc Hoàng Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phường 6, Quận 4.

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với ông Hàng Thanh Dân, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Quận 3.