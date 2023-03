Đề nghị bác kháng cáo vụ bán rẻ dự án ở TP.HCM cho Quốc Cường Gia Lai

VKS cấp phúc thẩm đề nghị tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo trong vụ án bán rẻ dự án Khu dân cư Phước Kiển và Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Ngày 28/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo và kháng nghị liên quan vụ chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển ở huyện Nhà Bè và dự án Khu dân cư Ven Sông ở quận 7 cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Nêu quan điểm, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng bản án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

VKS đề nghị tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Trần Công Thiện, Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Văn Thông, Huỳnh Phước Long, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Ngọc Bích và kháng cáo của những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Đại diện VKSND Cấp cao tại tòa. Ảnh: Y Kiện.

Đối với kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP.HCM về phần xác định thời điểm thất thoát tài sản Nhà nước trong vụ án là số tiền Nhà nước bị thất thoát cho đến khi được ngăn chặn (tức thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án), theo VKS, Công ty Tân Thuận do Văn phòng Thành ủy TP.HCM làm chủ sở hữu. Dự án Khu dân cư Ven Sông và Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) là 2 dự án thuộc Công ty Tân Thuận. Theo quy định, việc chuyển nhượng đất dự án của doanh nghiệp Nhà nước phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường, đưa ra đấu giá theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, các cá nhân tại Công ty Tân Thuận và Văn phòng Thành ủy, Thành ủy đã đề xuất, quyết định và thực hiện quy trình chuyển nhượng 2 dự án trên cho Công ty Quốc Cường Gia Lai không đúng các quy định, gây thất thoát tài sản của Nhà nước 735 tỷ đồng .

"Hành vi phạm tội phải được xác định kéo dài từ khi xảy ra cho đến khi Nhà nước lấy lại được quyền quản lý tài sản, hoặc khi tội phạm bị ngăn chặn. Do đó, thiệt hại phải tính đến thời điểm hai bên hủy hợp đồng ở dự án Khu dân cư Phước Kiển và thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án ở dự án Khu dân cư Ven Sông", đại diện VKS nêu quan điểm và đề nghị HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND TP.HCM.

Bản án sơ thẩm cáo buộc ông Trần Công Thiện, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và đồng phạm đã chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển và dự án khu dân cư Ven Sông - là tài sản Nhà nước do Công ty Tân Thuận quản lý - cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mà không thực hiện thẩm định giá, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, gây thất thoát hơn 207 tỷ đồng .

Bị cáo Trần Công Thiện (trái) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Y Kiện.