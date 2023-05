Đề kháng khỏe - ‘khiên vàng’ hỗ trợ trẻ ngừa Covid-19

Hệ miễn dịch là cơ chế bảo vệ sẵn có, hệ thống phòng thủ tự nhiên bên trong cơ thể trẻ, có thể nhận biết hàng triệu kháng nguyên và tạo ra kháng thể chống lại những “kẻ xâm nhập”. Khi hệ miễn dịch suy giảm, đồng nghĩa sức đề kháng yếu, vi khuẩn, virus và tác nhân gây hại có thể tấn công khiến trẻ mắc bệnh, đáng lo ngại là virus Covid-19.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu tháng 4 đến ngày 20/4, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, lên đến hơn 2.400 ca nhiễm mới. Cũng theo bộ, tính đến hiện tại, biến thể phụ Omicron xuất hiện 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ. Khả năng sẽ xuất hiện thêm biến chủng, biến thể mới có độc tính, khả năng lây lan cao trong tương lai.

Đặc biệt, Covid-19 trở lại ngay thời điểm giao mùa - lúc bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, viêm phổi do phế cầu khuẩn, ho gà... gia tăng. Các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm khi đồng nhiễm Covid-19.

Trước nguy cơ “dịch chồng dịch”, nhiều phụ huynh tái kích hoạt bộ nguyên tắc phòng, chống dịch của Bộ Y tế, thực hiện thông điệp 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn. Ngoài cách ly trẻ với virus gây bệnh, để tránh đồng nhiễm, các phụ huynh có con nhỏ tìm đến giải pháp nâng cao đề kháng để củng cố hàng rào bảo vệ từ bên trong.

Cơ sở khoa học của giải pháp này được viết rõ trong sách “Hướng dẫn dinh dưỡng dự phòng Covid-19”. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, giống hầu hết loại virus, SARS-CoV-2 thường có xu hướng tấn công người có hệ miễn dịch yếu. Theo đó, trẻ có sức đề kháng tốt ít bị lây nhiễm Covid-19 hơn. Trong trường hợp nhiễm virus, trẻ biểu hiện bệnh nhẹ, nhanh hồi phục so với người có sức khỏe yếu, đề kháng kém.

Trong những năm tháng đầu đời, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Sức đề kháng kém khiến trẻ dễ mắc bệnh, đặc biệt về tiêu hóa và hô hấp. Do đó, việc tăng cường miễn dịch, nâng cao đề kháng là “vũ khí” quan trọng giúp kháng lại và loại trừ virus, vi khuẩn cùng tác nhân gây hại cơ thể, đặc biệt là Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, chuyên gia dinh dưỡng nhận định việc tăng cường kháng thể tự nhiên cho trẻ bằng cách sử dụng sữa non là giải pháp hữu ích.

Đồng hành cùng ba mẹ trên hành trình tăng đề kháng cho trẻ thời điểm Covid-19 trở lại, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển giới thiệu Nutifood GrowPLUS+ Sữa non - công thức sữa non từ chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nhập khẩu 100%.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non chứa 100% sữa non 24 giờ, có kháng thể IgG 1.000+ hàm lượng cao kết hợp dưỡng chất quý như 2'FL-HMO, FOS…

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non thừa hưởng nền tảng công thức FDI độc quyền của Nutifood - sự kết hợp của bộ đôi dưỡng chất 2’FL-HMO và FOS, giúp “đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt”. Nền tảng này được chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tương thích và đạt hiệu quả rõ rệt với thể trạng trẻ em Việt Nam. Cụ thể khi sử dụng sữa, tỷ lệ trẻ nhiễm khuẩn hô hấp giảm 58,6%, rối loạn tiêu hóa giảm 77,8% và gặp vấn đề về giấc ngủ giảm 56,4%.

Chứa sữa non 24 giờ từ Mỹ, có kháng thể IgG 1.000+ hàm lượng cao kết hợp dưỡng chất quý như 2'FL-HMO, FOS, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ nhân đôi đề kháng, giảm thiểu vấn đề về hệ hô hấp và tiêu hóa, tạo nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.

“So với sữa non thu hoạch trong 48 giờ hay 72 giờ, sữa non 24 giờ có hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể IgG cao, giúp hỗ trợ tối đa hệ miễn dịch cho trẻ”, chuyên gia dinh dưỡng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển nhận định.

Cộng hưởng “sức mạnh” kháng thể IgG là HMO - một trong những “bạn đồng hành” quan trọng nhất của trẻ trên hành trình củng cố hàng rào miễn dịch. Trong 5 loại HMOs phổ biến, 2’FL-HMO giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi, củng cố và phát triển hệ miễn dịch non nớt của trẻ. Việc bổ sung 2’FL-HMO qua việc uống sữa Nutifood GrowPLUS+ Sữa non là giải pháp được nhiều phụ huynh lựa chọn để góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp trẻ khỏe mạnh hơn trong tương lai.

Sản phẩm cũng cung cấp đầy đủ vi chất quan trọng như vitamin nhóm B, A, D3, canxi, kẽm, phốt-pho, DHA, omega 6 và omega 3… giúp trẻ phát triển não bộ, tăng cân và tăng chiều cao vượt trội.

Song song duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện lành mạnh, bổ sung Nutifood GrowPLUS+ Sữa non là yếu tố cốt lõi để trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm thời điểm giao mùa, đồng thời bảo vệ trẻ trước đại dịch Covid-19.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam. Sản phẩm là sự kết hợp giữa công thức FDI và sữa non 24h, giúp nhân đôi đề kháng, tạo nền tảng vững chắc cho bé phát triển toàn diện. Nutifood GrowPLUS+ Sữa non được nhập khẩu 100%.

