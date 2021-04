De Jong tiết lộ công thức giúp Barca lột xác

Theo tiền vệ Frenkie de Jong, sự tự tin đã tìm lại với Barca và giúp CLB liên tiếp giành được những kết quả ấn tượng tại La Liga.

Barca đã toàn thắng 6 trận liên tiếp ở La Liga. Họ chỉ còn kém đội đầu bảng Atletico 1 điểm sau 29 vòng đấu.

Tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này sẽ là trận El Clasico (siêu kinh điển) giữa Barca và Real Madrid thuộc 30 La Liga (diễn ra lúc 2h rạng sáng 11/4). Đây là cuộc đại chiến có tính chất quan trọng với cuộc đua La Liga mùa giải năm nay.

Trước thềm “siêu kinh điển”, ngôi sao đang chơi cho Barcelona, De Jong, có cuộc giao lưu với các phóng viên trên toàn thế giới. Zing là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc phỏng vấn.

De Jong đang là trụ cột của Barca ở mùa giải năm nay. Ảnh: Getty.

El Clasico không quyết định cuộc đua La Liga

- Chào De Jong, khoảng cách sít sao với Real trên bảng xếp hạng La Liga có khiến anh và các đồng đội gặp áp lực trước trận El Clasico?

- Trận đấu này không quyết định danh hiệu La Liga vào cuối mùa. Chúng tôi không vô địch La Liga, hay mất chức vô địch sau trận đấu này. Real cũng như bao đối thủ khác ở La Liga.

Tất nhiên, mỗi trận đấu với Real luôn rất quan trọng. Là một cầu thủ Barca, tôi luôn muốn chiến thắng trong trận El Clasico. Kết quả trận đấu với Real có ý nghĩa lớn với các cổ động viên.

- Barca giờ chỉ còn kém Atletico Madrid 1 điểm trên bảng xếp hạng. Anh có tin rằng một chiến thắng trước Real có thể giúp Barca tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch?

- Thật khó để nói về chức vô địch chỉ sau một trận đấu. Muốn giành danh hiệu vào cuối mùa, chúng tôi phải thắng tất cả trận đấu còn lại để vô địch La Liga.

- Kể từ cuối tháng 2, Barca đã lột xác và chơi hay hơn nhiều so với giai đoạn trước. Theo anh, đâu là bí quyết cho sự tiến bộ này?

- Sự tự tin là điều quan trọng. Bạn biết đấy, có những thời điểm đội của bạn thi đấu không tốt. Nhưng trong một mùa giải dài, điều đó xảy ra với mọi đội bóng. Quan trọng là đội bóng phải biết cách trở lại quỹ đạo và lấy lại sự tự tin.

- Đây là một mùa giải khó khăn với Barca?

- Đúng là có giai đoạn đội bóng chơi không tốt. Nhưng toàn đội đã nỗ lực và chứng tỏ bản thân. Chúng tôi còn cơ hội giành danh hiệu mùa này. Mọi thứ đang nằm trong tầm tay của chúng tôi. Với Barca, mục tiêu luôn là vô địch mọi danh hiệu có thể.

- Anh chuẩn bị, cũng như thư giãn như thế nào trước một trận đấu quan trọng như El Clasico?

- Đó là một trận đấu đặc biệt, nhưng tôi coi nó cũng giống bao trận đấu khác. Như tôi đã nói, 3 điểm với Real cũng không khác gì 3 điểm với những đội còn lại ở La Liga.

Tất nhiên, El Clasico luôn là một trận đấu đặc biệt. Tôi cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt như bình thường và tạo cho mình sự thoải mái nhất có thể. Việc duy trì mọi thứ ở trạng thái bình thường giúp tôi có thêm sự tự tin.

De Jong đang có mùa giải thứ 2 chơi cho Barca. Ảnh: Getty.

"Vị trí ưa thích của tôi là tiền vệ"

- Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm đó là vị trí thi đấu của anh. Mọi người đều thấy anh có thể chơi tốt ở vai trò trung vệ hay tiền vệ, quan điểm của anh về điều này?

- Thực tình mà nói tôi không thích chơi ở vị trí trung vệ. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, vị trí ưa thích của tôi là tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể. Bạn không thể chiến thắng mà không có đồng đội hay HLV. Tôi sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào HLV yêu cầu, bởi vì tôi luôn muốn chiến thắng.

- Anh có ngại hay chịu nhiều áp lực khi đến Barca thi đấu, và bị so sánh với những tiền vệ tài năng khác như Xavi Hernandez hay Andres Iniesta?

- Barca là một đội bóng tuyệt vời. Tôi rất vinh dự khi được thi đấu tại đây. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy nhiều áp lực khi bị so sánh. Sự so sánh là điều bình thường trong bóng đá hiện đại. Tôi nghĩ thật khó để so sánh khả năng của mình với bất kỳ ai khác.

Tôi luôn cố gắng thi đấu theo cách của riêng mình và tạo ra di sản cho bản thân. Rất khó để đánh giá tôi với bất kỳ huyền thoại nào của CLB.

De Jong ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của Messi. Ảnh: Getty.

Messi cực kỳ chuyên nghiệp

- Được chơi và tập luyện cùng Messi hàng tuần, điều gì ở siêu sao người Argentina khiến anh cảm thấy ấn tượng nhất?

- Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy biến mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàng, để bạn có thể chơi bóng. Bạn có thể kiểm chứng điều đó qua mọi trận đấu Messi góp mặt.

Với tôi, Leo (Messi) luôn là cầu thủ hay nhất thế giới. Mà bạn cũng hiểu tại sao tôi chắc chắn phải nói như thế (cười).

- Theo anh, các cầu thủ trẻ học hỏi được như thế nào từ Messi?

- Leo luôn giữ phong cách rất chuyên nghiệp. Anh ấy tạo ra bầu không khí tích cực trên sân tập. Leo giúp mọi thứ xung quanh đội bóng trở nên dễ dàng hơn

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi.