De Gea chưa hài lòng với MU

"Đây là một trận đấu chặt chẽ, MU phải đối đầu một đối thủ mạnh. Brighton chơi thứ bóng đá thực sự chất lượng. Chúng tôi đã vào chung kết nhưng vẫn còn một trận đấu nữa vào giữa tuần (gặp Tottenham - PV) nên cần hồi phục nhanh chóng", De Gea chia sẻ sau chiến thắng của MU trước Brighton ở bán kết cúp FA.

Đêm 23/4 (giờ Hà Nội), Man United hòa Brighton 0-0 trong 120 phút, sau đó giành chiến thắng 7-6 ở loạt luân lưu để vào chung kết gặp Man City. Trong loạt đấu súng may rủi, bất ngờ xảy ra ở lượt thứ 7. Solly March sút vọt xà, trong khi Victor Lindelof đá thành công để giúp "Quỷ đỏ" giành thắng lợi chung cuộc.

"Đó là những quả phạt đền tuyệt vời. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng như mọi khi. Tôi đã cố gắng gây áp lực lên những người thực hiện. Vẫn còn một chặng đường dài để đến trận chung kết nhưng đây sẽ là một trận đấu lớn với một trong những đội bóng hay nhất châu Âu và thế giới", De Gea hào hứng.

Thủ môn người Tây Ban Nha nói thêm về đối thủ: "Trên sân nhà, MU đã cho thấy chúng tôi có thể đánh bại họ (MU thắng Man City 2-1 tại Premier League mùa này trên sân Old Trafford - PV) nên hãy hy vọng. Chúng tôi đang đi đúng hướng khi đã giành một danh hiệu (Cúp Liên đoàn - PV), vào một trận chung kết khác và chiến đấu cho top 4. Vẫn chưa đủ nhưng đó là một bước tiến lớn so với mùa giải trước".

