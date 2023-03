De Gea bị tân HLV tuyển Tây Ban Nha ngó lơ

Tối 17/3 (giờ Hà Nội), tuyển Tây Ban Nha công bố danh sách dự vòng loại Euro 2024. De Gea tiếp tục vắng mặt dù có màn trình diễn tốt và ổn định trong mùa giải này. Tại Premier League, anh có 11 trận giữ sạch lưới, chỉ kém 1 trận so với hai người dẫn đầu là Nick Pope (Newcastle) và Aaron Ramsdale (Arsenal).

Ba thủ môn của tuyển Tây Ban Nha ở đợt tập trung này là Kepa Arrizabalaga (Chelsea), David Raya (Brentford) và Robert Sanchez (Brighton). So với 3 người đồng nghiệp, De Gea chơi chân không tốt bằng. Đây cũng là lý do khiến anh không được triệu tập lên tuyển trong thời gian qua.

Một điểm đáng chú ý trong danh sách tuyển Tây Ban Nha là sự trở lại của các cầu thủ Real Madrid. Ba nhân tố của "Los Blancos" góp mặt là Dani Carvajal, Nacho và Dani Ceballos. Trước đó, HLV Enrique đã không gọi cầu thủ nào từ Real Madrid và ông phải nhận nhiều lời chỉ trích vì việc này sau thất bại của "La Roja" tại World Cup 2022.

Barca, đội bóng dẫn đầu La Liga, cũng chỉ đóng góp 3 cầu thủ là Alejandro Balde, Pedri và Gavi. Những cái tên từng được HLV Enrique tin tưởng như Eric Garcia, Jordi Alba, Ferran Torres và Ansu Fabi đều vắng mặt.

Ở vòng loại Euro 2024, tuyển Tây Ban Nha nằm tại bảng A cùng Cyprus, Georgia, Na Uy, Scotland. Hai trận đấu đầu tiên của HLV Fuente sẽ diễn ra vào các ngày 26 và 29/3 với Na Uy, Scotland.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.