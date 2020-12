Dế Choắt, Phương Ly đón Noel tại Nghệ An với loạt hit triệu view

Đến với đêm nhạc lần này, Thủy Tiên còn tạo bất ngờ khi xuất hiện cùng Công Vinh. Cả hai đã chia sẻ với khán giả những phút giây ngọt ngào ngay trên sân khấu đêm nhạc. Bên cạnh đó, nam cầu thủ gửi gắm nhiều tình cảm dành cho Nghệ An: “Đến với sự kiện hôm nay, được gặp gỡ những người con của Nghệ An, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi tự hào là người Nghệ An. Dù có đi đâu, Hà Nội hay TP.HCM, chưa bao giờ tôi thay đổi giọng nói của quê hương mình”.