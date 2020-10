'Dế Choắt đội nón dát vàng để thể hiện sự trưởng thành'

Stylist Bo Bụi cho biết quá trình thiết kế trang phục cho nam rapper mất gần một tháng và cả hai chỉ làm việc qua tin nhắn.

Trở thành cái tên đầu tiên vào chung kết chương trình Rap Việt, Dế Choắt gây ấn tượng khi đầu tư kỹ lưỡng cho màn trình diễn. Bên cạnh phong cách độc đáo, trang phục giúp nam rapper nhìn thu hút hơn.

Thực tế, quá trình lên ý tưởng và thiết kế đồ chỉ diễn ra trong vòng một tháng ngắn ngủi. Tuy nhiên, Bo Bụi và Dế Choắt đã gửi gắm vào đó những ý nghĩa sâu xa.

Không may theo số đo cụ thể

Phụ trách làm quần áo và phụ kiện trình diễn cho Dế Choắt là Bo Bụi. Chia sẻ với Zing, anh cho biết thời gian từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thiện bộ đồ là một tháng.

"Quá trình hợp tác của cả hai không dễ dàng khi lịch trình của Dế Choắt khá kín. Lúc làm đồ, Dế đang ở Đà Lạt nên không thể trực tiếp gặp mặt. Do khoảng cách về địa lý, cả hai thường xuyên trao đổi online qua nhắn tin. Mọi thông số được may dựa theo chiều cao, cân nặng chứ không có số đo chuẩn. Rất may, trang phục được Dế Choắt mặc vừa in", anh tâm sự.

Trang phục gây ấn tượng của Dế Choắt tại vòng Bứt phá. Ảnh: Rap Việt.

Chia sẻ về quá trình hợp tác với chủ nhân bản rap Phiêu lưu ký, Bo Bụi nói: "Dế gần như hoàn toàn tin tưởng và thoải mái trong các quyết định của tôi. Hai anh em làm việc khá ăn ý nên có sự thống nhất tốt trong khoảng thời gian ngắn".

Điểm nhấn trong trang phục của Dế Choắt nằm ở kiểu nón dát vàng. Ý tưởng được hình thành để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng của chủ nhân bản rap Phiêu lưu ký cách đây 3 năm.

Bo Bụi muốn khán giả được nhìn thấy hình ảnh mới, trưởng thành và cá tính hơn của rapper đội Wowy. Chất liệu bằng vàng kèm họa tiết râu dế nhằm nâng cấp hình tượng Dế Choắt.

Bo Bụi tiết lộ với Zing quá trình làm phụ kiện kỳ công bao gồm quét keo lên nón lá, dát vàng, đánh màu dặm sáng tối. Sau đó, chiếc râu dế được nặn bằng đất sét và dát vàng để đính lên nón.

'Phong cách của Dế Choắt mộc mạc và giản dị'

Bo Bụi là người chủ động nhắn tin cho Dế Choắt lên kế hoạch làm trang phục. Cả hai học chung thời cấp hai. Họ xây dựng hình ảnh đánh dấu nét riêng của thế hệ trẻ hiện tại.

Thí sinh đội Wowy muốn Rap Việt do người Việt làm. Bởi vậy, rapper sinh năm 1996 gửi ca từ để Bo Bụi thiết kế trang phục.

Bo Bụi là người hợp tác để tạo ra ý tưởng trang phục trong vòng thi Bứt phá của Dế Choắt. Ảnh: FB Nguyễn Thanh Dũng.

Nói về gu thời trang đời thường của Dế Choắt, Bo Bụi nhận xét: "Phong cách thời trang tương đối mộc mạc và giản dị giống như tính cách của Dế Choắt. Hiện tại, tôi rất may mắn khi hợp tác làm stylist để phần nào phối hợp đưa ra ý tưởng và giúp làm thêm những bộ trang phục ấn tượng, phù hợp với Dế trong tương lai".

Hình ảnh Dế Choắt trong lòng khán giả là sự độc đáo, cá tính với những hình xăm. Bên cạnh đó, nam rapper trung thành với thiết kế gần gũi như sơ mi, áo phông và quần jeans. Mũ và kính râm góp mặt trong các set đồ để đánh dấu nét riêng.