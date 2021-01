Đế chế siêu anh hùng Marvel còn cần Captain America của Chris Evans?

Thông tin cho rằng Chris Evans sẽ sớm trở lại MCU để đảm nhận vai Captain America quen thuộc khiến nhiều người thích thú. Song, liệu Marvel Studios thực sự còn cần nhân vật?

Tuần qua, trang Deadline bất ngờ đưa tin Chris Evans và Marvel Studios đang thương lượng để đưa nhân vật Captain America của anh trở lại trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Khán giả sẽ không được thưởng thức Captain America 4. Thay vào đó, Steve Rogers dự kiến xuất hiện trong phim về một nhân vật khác, có thể giữ vai trò người dẫn đường như Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) với Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) trong Spider-Man: Homecoming (2017).

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Chris Evans sẽ tiếp tục ở lại MCU trong vai trò Captain America thêm một vài tác phẩm nữa.

Dần thoát khỏi cái bóng của thế hệ Avengers đầu tiên

Sau khi thông tin xuất hiện, Chris Evans không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận trên trang Twitter cá nhân. Có lẽ cuộc đàm phán giữa nam diễn viên với Marvel Studios mới ở giai đoạn khởi đầu.

Khép lại Avengers: Endgame (2019), Steve Rogers sau khi trả Đá Vô cực về đúng vị trí trong các dòng thời gian đã quyết định ở lại quá khứ để sống cuộc đời hạnh phúc bên cạnh người thương Peggy Carter (Hayley Atwell). Trở về hiện tại trong bộ dạng già nua, anh trao lại chiếc khiên biểu tượng cho người bạn thân Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie).

Đó xem ra là cái kết đẹp và trọn vẹn dành cho Captain America sau những cống hiến không mệt mỏi của anh cho nhân loại và Trái Đất.

Captain America của Chris Evans dường như đã có cái kết trọn vẹn ở cuối Avengers: Endgame. Ảnh: Disney.

Dẫu vậy, nếu nhà sản xuất mong muốn và nam diễn viên hài lòng với khoản thù lao hãng phim đặt ra, đội ngũ biên kịch hoàn toàn có thể đưa Captain America của Chris Evans trở lại.

Chuyện hồi sinh một nhân vật biểu tượng thương hiệu không phải là điều hiếm tại Hollywood, như Luke Skywalker (Mark Hamill) mới đây ở series The Mandalorian thuộc Star Wars. Hay Han Lue (Sung Kang) chắc chắn tái xuất ở Fast & Furious 9 dù chưa biết đội ngũ biên kịch xử lý ra sao, và cái chết của anh từng là nguồn cơn cho những pha hành động máu lửa ở Fast & Furious 7 (2015).

Trong MCU, Iron Man của Robert Downey Jr. được coi là linh hồn của vũ trụ điện ảnh trong hơn 10 năm qua. Ở góc độ nào đó, vị thế của nhân vật có lẽ còn lớn hơn cả Captain America.

Trước năm 2016, khán giả đã được theo dõi ba phim Iron Man và hai phim Captain America. Để tạo ra sự bùng nổ, Marvel Studios quyết định khai thác sự kiện Civil War ở nguyên tác truyện tranh, cho hai nhân vật đối đầu.

Bên cạnh hai gương mặt quen thuộc, phim đồng thời giới thiệu Black Panther (Chadwick Boseman), Spider-Man (Tom Holland). Kết quả, bộ phim được gọi vui là Avengers 2,5 thu 1,15 tỷ USD toàn cầu.

Captain America: Civil War được ví như Avengers 2,5. Tuy nhiên, phim còn mở ra cơ hội cho Marvel Studios giới thiệu thế hệ siêu anh hùng mới. Ảnh: Disney.

Captain America: Civil War, như tên gọi, có thể tính là phim riêng về nhân vật của Chris Evans. Nhưng đây thực tế là bước ngoặt quan trọng đối với MCU. Một năm sau, Spider-Man: Homecoming thu 881 triệu USD toàn cầu. Trong phim, Iron Man xuất hiện như người thầy tận tụy đối với siêu anh hùng nhả tơ.

Theo thống kê, cho tới năm 2017, không có bộ phim MCU nào không có sự xuất hiện của Tony Stark thu quá 800 triệu USD toàn cầu. Guardians of the Galaxy (2014) suýt nữa làm được điều đó khi mang về 773 triệu USD .

Nhưng mọi chuyện đổi khác từ năm 2017. Lần lượt Guardians of the Galaxy Vol. 2 và Thor: Ragnarok thu 773 triệu USD và 864 triệu USD toàn cầu. Cả hai hoàn toàn vắng bóng hai gương mặt quen thuộc Iron Man - Captain America.

Marvel Studios đã khéo léo tìm cách thoát khỏi cái bóng rất lớn mà thế hệ Avengers đầu tiên trong bộ phim năm 2012 để lại. Họ tiếp tục gặt hái thành công với Black Panther (2018) khi phim về siêu anh hùng Báo Đen mang về 1,34 tỷ USD . Đến năm 2019, Captain Marvel - tác phẩm về một siêu anh hùng mới vốn không được đánh giá quá cao về mặt chất lượng - cũng có thể thu 1,12 tỷ USD .

Trong khoảng hơn ba năm qua, Marvel Studios đã có thể yên tâm rằng ngay cả khi phim của họ không có sự xuất hiện của Iron Man hay Captain America, khả năng thu 1 tỷ USD tại phòng vé, dĩ nhiên là trước đại dịch Covid-19, vẫn vô cùng lớn.

Trở lại sao cho thỏa đáng?

Việc Marvel Studios ngầm tìm cách “thoát” khỏi cái bóng mà Iron Man và đồng đội đời đầu để lại bấy lâu khiến tin tức cho Captain America của Chris Evans tái xuất gây ra nhiều ngạc nhiên.

Trong số các thương hiệu đang có của xưởng phim siêu anh hùng, Ant-Man có lẽ là cái tên thất thế nhất về mặt doanh thu. Nếu như Ant-Man (2015) thu 519 triệu USD , thì Ant-Man and the Wasp (2018) cũng chỉ mang lại 619 triệu USD , dù được ra mắt ngay sau Avengers: Infinity War (2018).

Captain America có thể là sự bổ sung quan trọng cho Ant-Man trên màn ảnh rộng. Nhưng nếu thực sự trở lại, mảnh đất dành cho anh có lẽ nằm trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Disney.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania đang trong giai đoạn tiền kỳ, với nhân vật phản diện dự kiến là Kang the Conqueror (Jonathan Majors). Bộ phim nhiều khả năng đề cập tới khái niệm đa vũ trụ hoặc khai thác chủ đề du hành thời gian. Đây có thể là nơi để Captain America tái xuất, giúp thương hiệu phim Người Kiến lần đầu chạm mốc doanh thu 800 triệu USD toàn cầu.

Song, động thái dường như đi ngược lại những gì hãng phim theo đuổi trong Kỷ nguyên Anh hùng III (Phase III) khi họ giới thiệu hàng loạt nhân vật mới như nhóm Vệ binh dải ngân hà, Black Panther, Captain Marvel (Brie Larson) hay Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Khả năng lớn hơn đến từ việc Marvel Studios đang mạnh tay phát triển hàng loạt series, mini-series trên hệ thống Disney+. Nhìn vào các loạt phim sắp sửa lên sóng trong đợt đầu, công chúng vẫn thấy những gương mặt quen thuộc, như Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany) trong WandaVision, Loki (Tom Hiddleston) trong Loki, Falcon và Chiến binh Mùa đông (Sebastian Stan) trong Falcon and the Winter Soldier, hay Hawkeye (Jeremy Renner) trong loạt phim kể chuyện tay cung thủ tìm kiếm hậu duệ.

Trên màn ảnh rộng, khán giả sẽ tiếp tục được gặp các nhân vật mới trong Kỷ nguyên Anh hùng IV, như nhóm Cường nhân trong Eternals, Shang-Chi (Simu Liu) trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, hay Blade (Mahershala Ali) trong Blade. Đồng thời, Marvel Studios cần giải quyết bài toán khó khăn mà cái chết đột ngột của Chadwick Boseman đặt ra với Black Panther II.

Với màn ảnh nhỏ, Marvel Studios có lẽ vẫn còn thận trọng trong giai đoạn mở màn. Nếu Captain America trở lại trên Disney+, đó là điều đáng quý. Tuy nhiên, hãng cũng đã sẵn sàng để giới thiệu thêm những siêu anh hùng mới cho khán giả trên hệ thống, như She-Hulk và Moon Knight.