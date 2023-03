Marvel Studios không có động thái cải thiện trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ với các dự án gần đây. Hậu truyện về Ant-Man trở thành báo động đỏ cho hãng phim tỷ đô.

Đế chế Marvel sa sút. Ảnh: Marvel Studios.

Xuyên suốt Giai đoạn 4, Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) cho thấy sự xuống sắc về chất lượng. Dành phần lớn thời gian cho việc giới thiệu nhân vật mới, tính giải trí và thương mại vô tình khiến đế chế phim tỷ đô rơi vào trạng thái bão hòa. Năm 2023, hãng phim sẽ tiếp tục cho ra mắt 2 tác phẩm điện ảnh là Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Marvels. Tương tự với series truyền hình cũng được cắt giảm còn mùa 2 của Loki và Secret Invasion.

Mới đây, tạo hình nhân vật M.O.D.O.K bị đánh giá là thảm họa. Bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Marvel Studios. Người hâm mộ kỳ vọng hãng phim sẽ cầu tiến hơn và đưa ra những điều chỉnh cần thiết trong thời gian tới.

Bước hụt của Marvel

Giai đoạn 4 đánh dấu lần đầu tiên Vũ trụ Điện ảnh Marvel lấn sân sang lĩnh vực loạt phim truyền hình. Bước đầu, Marvel Studios mở màn mát tay khi ra mắt bộ 3 series WandaVision, What if…? và Loki. Theo đó, WandaVision được đánh giá xứng tầm một tác phẩm điện ảnh, Loki củng cố mối liên kết với đa vũ trụ.

Đặc biệt, series hoạt hình What if…? nhận về cơn mưa lời khen cùng kỳ vọng tiếp tục sản xuất mùa tiếp theo. Đầu xuôi nhưng đuôi không lọt, loạt phim về sau không mấy ấn tượng, thậm chí là thảm họa như She-Hulk: Attorney at Law.

Tại buổi ra mắt Ant-Man and the Wasp: Quantumania, chủ tịch Marvel – Kevin Feige một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu của MCU trong Giai đoạn 4 là giới thiệu khối nhân vật mới. Nổi bật là màn chào sân cho kỷ nguyên đa vũ trụ với Spider-Man: No Way Home (2021) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Đều khai thác yếu tố đa vũ trụ, bộ đôi được ghi nhận thành công về mặt thương mại với doanh thu ấn tượng.

Màn khai vị về kỷ nguyên đa vũ trụ của Marvel được nhận định là khá thành công. Ảnh: Marvel Studios.

Trên thực tế, luồng gió mới chỉ đến từ sự xuất hiện của siêu anh hùng châu Á như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) hay thực thể vũ trụ trong Eternals (2021). Bên cạnh đó, Black Panther: Wakanda Forever (2022) là lời tri ân xúc động tới cố diễn viên Chadwick Boseman cũng như công bố người kế thừa danh hiệu Chiến binh Báo đen.

Kết thúc Giai đoạn 4 người hâm mộ bơ vơ bởi họ không biết điều gì đang xảy ra. Lồng ghép chi tiết hài hước thiếu tinh tế, kết cấu phim dễ đoán khiến khán giả ngán ngẩm. Bước sang Giai đoạn 5, biên kịch Jeff Loveness cũng nhận về nhiều phản ứng cho cốt truyện của Ant-Man 3. Người hâm mộ tỏ ra quan ngại bởi anh sẽ tiếp tục chấp bút cho bom tấn Avengers: The Kang Dynasty.

Dẫu vậy, điểm sáng cần ghi nhận trong việc Marvel vẫn biết cách chiều lòng người hâm mộ. Sự trở lại của dàn diễn viên cũ như Tobey Maguire, Andrew Garfield trong vai Người Nhện làm bùng nổ các cụm rạp trên khắp thế giới. Đưa Namor, Eternal, cùng khối nhân vật nổi bật trong nguyên tác truyện tranh lên màn ảnh lớn nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Giới hạn của khán giả

Xuyên suốt Giai đoạn 4, Marvel Studios không ngừng thách thức giới hạn của người hâm mộ. Màn ra mắt của M.O.D.O.K cho Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã trở thành giọt nước tràn ly. Sự thiếu chỉn chu trong giai đoạn hậu kỳ đã khiến người hâm mộ tức giận. Sự việc này đã có tiền lệ và Marvel Studios thiếu cầu tiến phản hồi từ khán giả.

Trở lại mốc khởi điểm với Black Widow (2021), bộ phim thu hút sự chú ý khi ra mắt phản diện Taskmaster (Olga Kurylenko). Đáng tiếc thay, Marvel khiến người hâm mộ lâu năm hụt hẫng khi thay đổi nguồn gốc, cụ thể là giới tính của nhân vật. Chung số phận là phản diện Gorr (Christian Bale) trong Thor: Love and Thunder (2022) được cho là quá giống con người. May thay, màn trình diễn ấn tượng của tài tử Christian Bale trong vai gã sát thần đã phần nào xoa dịu người hâm mộ.

Đổi mới về nguồn gốc, tạo hình nhân vật là điều không còn xa lạ và dễ chấp nhận với những người theo dõi MCU từ những ngày đầu. Thế nhưng một vài dự án trong Giai đoạn 4 và mở đầu Giai đoạn 5 của Marvel vướng phải chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Họ cho rằng doanh thu ấn tượng trong những năm qua để rồi nhận về chất lượng kỹ xảo hời hợt là điều khó chấp nhận.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm đầu tiên của MCU xây dựng theo thể loại kinh dị. Tuy nhiên, hiệu ứng hình ảnh con mắt trên trán của Benedict Cumberbatch trong phim mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với khán giả. Nhiều khán giả còn cảm thấy hài hước khi liên tưởng tới thiên tướng Nhị Lang Thần trong Tây Du Ký.

Nối tiếp là series She-Hulk: Attorney at Law hoàn toàn đuối sức cả về nội dung lẫn kỹ xảo. Sau phản hồi tiêu cực về tạo hình nhân vật She-Hulk, Marvel Studios cho thấy sự cầu tiến khi tiến hành chỉnh sửa nhưng chừng đó là không đủ. Ngoài ra, sự xuất hiện con trai của Hulk là Skaar cũng gánh vác nỗi thất vọng không kém.

Marvel hứng chịu cơn thịnh nộ từ khán giả với chuỗi hiệu ứng hình ảnh đáng thất vọng. Ảnh: Marvel Studios.

Không chỉ vậy, Marvel Studios còn vướng phải loạt lùm xùm liên quan tới đội ngũ hậu kỳ. Nguồn tin từ CBR cho hay nhiều nghệ sĩ VFX chỉ trích hãng phim khi tập trung chăm chút cho Black Panther 2 thay vì Ant-Man 3, thậm chí thù lao của họ còn ít hơn 20% so với tiêu chuẩn. Theo Dhruv Govil, một nghệ sĩ VFX từng tham gia thực hiện Guardians of the Galaxy và Spider-Man: Homecoming cho biết làm việc với Marvel khiến anh muốn rời khỏi ngành này.

"Họ là một khách hàng tồi tệ và tôi đã chứng kiến ​​quá nhiều đồng nghiệp suy sụp sau khi làm việc quá sức, trong khi Marvel không sẵn sàng chi trả xứng đáng", Govil bày tỏ.

Theo Box Office Mojo, hiện doanh thu toàn cầu của Ant-Man 3 chỉ đạt con số khiêm tốn 363 triệu USD . Chưa kể hậu truyện Người Kiến tiếp tục giảm sức hút với tốc độ nhanh chóng khi vừa bước sang tuần công chiếu thứ 2. Phản ứng từ người hâm mộ, con số thương mại và nhận định từ giới phê bình là hiện thực khách quan mà Marvel phải đối mặt. Hãng phim cần nhanh chóng đưa ra phương án cải thiện để sớm trở lại đế chế điện ảnh hàng đầu Hollywood.