Ông Trump đã rời khỏi Nhà Trắng. Nhưng đế chế kinh doanh của ông bị giáng đòn nặng vì bạo lực ở Điện Capitol và cuộc khủng hoảng Covid-19 mà bản thân ông từng coi nhẹ.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm từ 3 tỷ USD khi ông bước vào Nhà Trắng xuống còn 2,3 tỷ USD .

Cuộc khủng hoảng vì dịch Covid-19 giáng đòn lên các tòa nhà văn phòng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang tên ông. Theo Bloomberg, bạo lực ở Điện Capitol cũng làm tổn hại đến mối quan hệ giữa ông Trump và các nhà băng, công ty môi giới.

Các khoản vay có giá trị ít nhất 590 triệu USD sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 4 năm tới. Hơn 50% trong số đó được ông Trump bảo lãnh cá nhân, trong khi hoạt động kinh doanh ngày càng tệ hại.

Ông Trump đối mặt với khoản nợ hàng trăm triệu USD, trong khi công việc kinh doanh không mấy thuận lợi. Ảnh: Reuters.

Bất động sản thương mại

Mảng kinh doanh bất động sản thương mại - vốn chiếm 75% giá trị tài sản ròng của ông Trump - chứng kiến định giá giảm 26% trong vòng 5 năm xuống 1,7 tỷ USD . Ông cũng phải trả khoản nợ 256,8 triệu USD cho mảng này.

Ngành công nghiệp bất động sản thương mại đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua, khi nhân viên làm việc từ xa, những tòa tháp văn phòng trống rỗng.

Hầu hết nhân viên văn phòng ở New York và San Francisco vẫn mắc kẹt ở nhà. Đó là tin xấu đối với ông Trump, người nắm giữ 30% cổ phần tại hai tòa nhà chọc trời thuộc sở hữu của Vornado Realty Trust tại 555 California St. ở San Francisco và 1290 Ave. of the Americas tại New York.

Giá trị cổ phần của ông - chiếm khoảng 1/3 tài sản - đã giảm 80 triệu USD kể từ năm 2019 xuống còn 685 triệu USD .

Hoạt động kinh doanh bất động sản thương mại của ông Trump bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch và cuộc bạo động ở Điện Capitol. Ảnh: Reuters.

Giá trị của tòa tháp Trump’s Art Deco ở Lower Manhattan cũng giảm từ 550 triệu USD vào năm 2016 xuống 277,7 triệu USD . Một phần nguyên nhân là doanh thu sụt giảm và thị trường lao dốc.

Nhiều khách hàng đã hoặc đang cân nhắc rời đi. Công ty môi giới Cushman & Wakefield Plc cũng cắt dứt mối quan hệ với ông Trump sau khi những người ủng hộ của cựu tổng thống Mỹ xông vào Điện Capitol.

Trump Tower ở Fifth Avenue từng được coi là viên ngọc quý của cựu tổng thống. Tuy nhiên, các chủ sở hữu đang chứng kiến những căn hộ của họ ế ấm, thậm giá giảm giá mạnh.

Trump Organization sở hữu và quản lý không gian bán lẻ tại tòa tháp. Theo Ủy ban Bất động sản New York, ngay cả trước đại dịch, giá thuê tại Fifth Avenue đã giảm 32% so với mức đỉnh hồi năm 2018.

Khách sạn và sân golf

Ông Trump sở hữu, quản lý và cấp phép sử dụng tên hàng chục khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Ông bảo lãnh cá nhân cho khoản nợ 330 triệu USD của những khách sạn và khu nghỉ dưỡng này.

Khoản vay cho một khách sạn ở Washington chiếm 50%, 1/3 thuộc về khu nghỉ dưỡng tại Miami, phần còn lại của một khách sạn ở Chicago. Tuy nhiên, sau cuộc bạo động Điện Capitol, Deutsche Bank AG - "chủ nợ" lớn nhất của ông Trump - tuyên bố sẽ không làm ăn với ông nữa.

Theo số liệu được công bố chính thức, doanh thu của Trump International Hotel tại Washington năm 2020 ở mức 14,3 triệu USD , giảm 26,2 triệu USD so với năm 2019.

Công ty của ông Trump cũng từng đưa Trump International Hotel lên thị trường với giá 550 triệu USD . Tuy nhiên, các nhà môi giới đã rời khỏi dự án vào tháng 1. Ông Michael Bellisario, một nhà phân tích tại Robert W. Baird & Co., cho rằng giá chào bán là phi lý.

Khách sạn Trump National Doral Miami cũng từng là một trong những khoản lời lớn nhất của ông Trump. Khách sạn có tới 643 phòng và 4 sân golf. Tuy nhiên, đại dịch đã giáng đòn lên hoạt động kinh doanh.

Vào năm ngoái, doanh thu của khách sạn sụt giảm hơn 57 triệu USD so với mức năm 2015. 560 công nhận bị sa thải hoặc giảm lương.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach (bang Florida) của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Trump mua bất động sản 126 phòng Marjorie Merriweather Post ở Palm Beach (bang Florida) với giá khoảng 10 triệu USD vào năm 1985. Sau đó, ông biến Marjorie Merriweather Post thành câu lạc bộ Mar-a-lago. Hồi năm ngoái, Mar-a-lago thu về 22,9 triệu USD , tăng từ 22,3 triệu USD năm 2015.

Golf đáng lẽ là một trong số ít điểm sáng kinh doanh của đế chế ông Trump trong bối cảnh đại dịch. Theo ông Mike Loustalot, nhà đồng sáng lập công ty thu thập dữ liệu Sagacity Golf, số lượt chơi golf của khách hàng nói chung đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái.

Tuy nhiên, 19 sân golf mà ông Trump sở hữu hoặc quản lý đều không kinh doanh tốt. Hai sân golf ở Scotland - Trump Turnberry và Aberdeen - thua lỗ triền miên.

Sau vụ tấn công ở Điện Capitol, Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ đã bỏ phiếu chấm dứt thỏa thuận tổ chức giải đấu vào năm tới tại Trump National Golf Club Bedminster (bang New Jersey). Việc khai trương sân golf Trump World Golf Club Dubai ở UAE cũng bị trì hoãn trong nhiều năm.

Phí sử dụng thương hiệu và tiền bản quyền sách

Khoản thu từ việc cấp phép và quản lý của cựu tổng thống Mỹ cũng sụt giảm 30% từ năm 2015 đến năm 2020. Trong nhiều thập kỷ, ông đã thu phí sử dụng thương hiệu Trump cho các tài sản bao gồm một khách sạn ở Indonesia, khu chung cư tại Connecticut và dòng sản phẩm quần áo nam của chuỗi cửa hàng Macy's.

Tuy nhiên, sau cuộc bạo động ở Điện Capitol, nhiều thỏa thuận đã chấm dứt, thu nhập từ việc cấp phép sử dụng tên của ông Trump cũng cạn kiệt. Thu nhập từ phí sử dụng thương hiệu hiện khoảng 22,7 triệu USD , theo Bloomberg.

Cựu tổng thống Mỹ cũng ghi tên mình vào ít nhất 19 tựa sách, bắt đầu với The Art of the Deal hồi năm 1987.

Rất khó để ước tính khoản tiền ông Trump thu được từ tiền bản quyền sách. Tuy nhiên, khoản thu đã giảm 87% từ 888.000 USD hồi năm 2015 xuống còn 119.341 USD vào năm 2020.

Vị cựu tổng thống Mỹ kiếm khoản tiền đáng kể nhờ phí sử dụng thương hiệu Trump. Ảnh: Getty Images.

Năm 2015, Crippled America là tựa sách giúp ông Trump kiếm nhiều tiền nhất. Tuy nhiên, ông không còn nhận được tiền bản quyền của cuốn sách này vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, cuốn hồi ký của ông Trump với tư cách một cựu tổng thống Mỹ có thể là tựa sách được mong đợi và sinh lời nhất của ông. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ được cho là đã kiếm khoảng 65 triệu USD cho cuốn hồi ký của họ.

Ngoài ra, năm 2015, ông Trump bán công ty Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho hãng tiếp thị và đào tạo tài năng WME/IMG và kiếm được 49,3 triệu USD . Đó là thời điểm ông rời chương trình truyền hình The Apprentice.

Chương trình truyền hình đã tạo nên danh tiếng và là nguồn thu nhập lớn cho ông Trump, khoảng 200 triệu USD , theo New York Times.

Ông Trump cũng đóng vai khách mời trong Home Alone 2, Zoolander và Sex and the City. Sau cuộc bạo động tại Điện Capital, Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ cân nhắc sẽ huỷ bỏ tư cách thành viên của ông Trump. Tuy nhiên, ông đã chủ động rời tổ chức. Năm 2020, hiệp hội trả ông khoảng 80.000 USD .