Đế chế kinh doanh của ông Trump thất thu vì đại dịch

Đế chế kinh doanh của ông Trump thiệt hại nặng nề vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Doanh thu từ các khách sạn ở Washington và Las Vegas của cựu tổng thống Mỹ sụt giảm hơn 50%.

Theo Bloomberg, trong báo cáo tài chính cuối cùng với tư cách tổng thống, ông Donald Trump liệt kê chi tiết những thiệt hại kinh doanh vì đại dịch. Theo đó, doanh thu từ khách sạn của ông ở Washington đã giảm từ 40,5 triệu USD còn 15,1 triệu USD sau một năm.

Tại Las Vegas, doanh thu liên quan đến khách sạn lao dốc từ 23,3 triệu USD xuống còn 9,2 triệu USD . Doanh thu của khu nghỉ dưỡng Doral Golf Resort (Miami) cũng giảm 33 triệu USD xuống 44 triệu USD .

Các sân golf của ông Trump cũng chứng kiến doanh thu sụt giảm khoảng 27%, riêng những sân golf ở Anh và Ireland giảm 2/3 so với một năm trước đó.

Trong năm 2020 và 20 ngày đầu năm 2021, thu nhập của ông Trump giảm khoảng 273 triệu USD đến 308 triệu USD . Theo hồ sơ tài chính được công bố lần đầu hồi năm 2017, cựu tổng thống Mỹ kiếm hơn 528,9 triệu USD trong vòng 15 tháng rưỡi, tính cả ba tháng đầu ở Nhà Trắng.

Khách sạn Trump International Hotel ở Las Vegas, Nevada. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

Điểm sáng trong đế chế của ông Trump là câu lạc bộ Mar-a-Lago (Florida). Doanh thu của câu lạc bộ tăng từ 21,4 triệu USD năm 2019 lên 24,2 triệu năm 2020. Đây là một trong số ít mảng kinh doanh của ông không bị ảnh hưởng vì đại dịch.

Doanh số bán lẻ trực tuyến của đế chế ông Trump tăng từ 930.869 USD năm 2019 lên 1,96 triệu USD . Tuy nhiên, doanh số bán hàng ngoại tuyến ở Trump Tower (thành phố New York) lao dốc từ 849.313 USD xuống còn 166.064 USD do yêu cầu đóng cửa.

Hồ sơ cũng nêu chi tiết hơn 40.000 USD quà tặng mà ông Trump nhận được trong năm cuối tại vị, bao gồm quà từ các giám đốc điều hành tại Boeing Co., Apple Inc. và Ford Motor Co.