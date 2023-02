Đế chế hơn nửa tỷ USD của vợ chồng Jennifer Lopez

Vợ chồng ca sĩ "On The Floor" sở hữu tổng tài sản 550 triệu USD, phần lớn trong số đó là bộ sưu tập đất đai, dinh thự khắp nước Mỹ.

Jennifer Lopez đang rao bán dinh thự kiểu Pháp ở Los Angeles (Mỹ) với giá 42,5 triệu USD . Theo Wall Street Journal, JLo từng chi 28 triệu USD mua lại cơ ngơi này từ Sela Ward vào năm 2016. Nếu giao dịch thành công, cô sẽ lời 14,5 triệu USD .

Nổi tiếng là tay chơi bất động sản đích thực, Lopez sở hữu nhiều căn hộ cao cấp trải dài từ Malibu, Hamptons, Manhattan đến Bel Air. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, kinh doanh bất động sản là đam mê, nghề tay trái của 2 vợ chồng cô. Công việc này giúp nâng tổng tài sản chung của cặp Bennifer lên tầm cao mới.

Khối tài sản kếch xù

Theo South China Morning Post, Jennifer Lopez đồng hạng 7 với Barbra Streisand trong danh sách 12 nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Sở hữu tổng tài sản 400 triệu USD , thu nhập chính của cô đến từ việc đi hát, đóng phim. Ngoài ra, JLo lấn sân sang thiết kế thời trang, sản xuất chương trình truyền hình và khiêu vũ.

Chỉ trong 40 phút biểu diễn tại tiệc sinh nhật ở Macau, JLo có thể kiếm 1,75 triệu USD , hay dễ dàng đút túi cát-xê 1,2 triệu USD khi xuất hiện trong bữa tiệc của tỷ phú người Nga Andrei Melnichenko.

Trong khi đó, Forbes ước tính Ben Affleck đang nắm giữ khoảng 150 triệu USD , hoặc hơn. Con số này được tích lũy sau nhiều năm anh tham gia phim, đóng quảng cáo và kha khá hợp đồng thương mại khác.

Thực tế, Affleck có thể đã giàu hơn nếu không trải qua giai đoạn sa sút sự nghiệp vì nghiện ngập và phải đi điều trị. Vào thời đỉnh cao, anh kiếm được 15- 20 triệu USD /phim. Vai Batman trong Batman v Superman đã mang về cho Affleck tấm séc thù lao lớn nhất sự nghiệp - 43 triệu USD .

Như vậy, khi về chung nhà, vợ chồng Lopez nắm giữ hơn 550 triệu USD , trở thành một trong những bộ đôi giàu nhất Hollywood.

Cặp diễn viên thường xuyên thể hiện cử chỉ tình cảm sau khi yêu lại từ đầu. Ảnh: Just Jared.

TMZ cho hay dinh thự rộng hơn 1.800 m2 ở khu Bel-Air đắc địa, thuộc Los Angeles, Mỹ là bất động sản chung đầu tiên họ cùng đứng tên sau khi tái hợp. Cơ ngơi gồm 10 phòng ngủ, 17 phòng tắm có giá mua 50 triệu USD vào tháng 3/2022.

Riêng với JLo, cô là chủ của trên dưới 10 căn hộ lớn nhỏ. Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự theo lối kiến trúc Tây Ban Nha tọa lạc gần bờ biển Miami. Tại New York, Lopez mua nhà 2 tầng nhưng rao bán giá 27 triệu USD vào năm 2017, sau đó cô thay thế bằng ngôi nhà ở Water Mill, Hamptons - một trong những khu sang trọng nhất bang này.

Trải dài từ Miami, Los Angeles đến New York có rất nhiều căn hộ do Lopez đứng tên. Cô thuê người dọn dẹp một số căn không ở, còn một số căn khác được nữ ca sĩ cho thuê với giá hàng nghìn USD/tháng.

Affleck khiêm tốn hơn với 4-5 bất động sản, nhưng tất cả đều có giá trị lớn. Ngoài nhà cửa và đất đai, anh dành sự tập trung cho bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Tài tử hiện cầm lái các mẫu Dodge Challenger SRT Hellcat, Ultra Smooth Audi S8, Mercedes Benz, Lexus, Land Rover, Chevrolet Chevelle SS... với giá hàng chục nghìn USD mỗi chiếc.

Với tính cách phóng khoáng, yêu tiệc tùng, vợ chồng họ không ngại chi mạnh cho các buổi tiệc xa hoa. JLo đã mở tiệc sinh nhật kéo dài gần 4 giờ với khoảng 30 khách mời cho các con. Tổng hóa đơn có thể sắm được một căn hộ nhỏ (chưa tính tiền boa nhân viên).

Tận hưởng cuộc sống vợ chồng

Lopez và Affleck trở thành vợ chồng sau lễ cưới hoành tráng hồi tháng 8/2022. Họ sống hạnh phúc cùng cặp song sinh của JLo là Max và Emme (14 tuổi). Ba con riêng của Affleck gồm Violet (16 tuổi), Seraphina (13 tuổi), Samuel (10 tuổi), thỉnh thoảng mới xuất hiện cùng anh.

Theo Page Six, kể từ ngày tái hợp, Lopez và Affleck trông cứ tíu tít như đôi uyên ương trẻ khi hẹn hò. Họ thường xuyên được nhìn thấy quấn quýt nhau không rời ở nơi công cộng, Affleck còn tháp tùng vợ đến các sự kiện giải trí, họ song ca với nhau trong đêm Giáng sinh.

"Những người thân thiết với tôi đều biết anh ấy là người đặc biệt trong cuộc đời tôi. Khi chúng tôi kết nối lại, những cảm xúc đó với tôi vẫn rất thật. Ben luôn là tình yêu đích thực của tôi", giọng ca On The Floor bày tỏ với Vogue.

Tình yêu đã truyền cảm hứng cho Lopez sáng tác album mang tên This Is Me... Now. Ca khúc Dear Ben pt. ll trong album này được cô dành tặng riêng cho chồng.

Nữ ca sĩ còn cho biết, Affleck là phụ huynh tuyệt vời và họ rất ăn ý với nhau trong việc nuôi dạy, đồng hành cùng 5 con đang ở lứa tuổi teen. Họ không áp đặt bọn trẻ làm theo ý mình mà để chúng tự do phát triển theo sở thích riêng.

Ben Affleck hôn vợ ở lễ trao giải Grammy lần thứ 65, hôm 6/2. Ảnh: New York Post.

Cuộc sống hôn nhân như mơ của cặp Bennifer được khán giả dành sự ngưỡng mộ lớn. Thế nhưng đằng sau đó, họ có những nỗi niềm riêng, và không phải lúc nào Lopez cũng mặn nồng với Affleck như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo nguồn tin Radar Online, JLo ngoài việc quay cuồng với âm nhạc, phim ảnh còn phải chăm chồng từng chút. Cô dành nhiều thời gian giúp Affleck thay đổi thói quen xấu. Họ từng cãi nhau vì nam diễn viên vẫn chưa cai hẳn thuốc lá.

"Ben đã hứa bỏ thuốc lá, nhưng anh chưa đủ quyết tâm dù bị vợ phàn nàn liên tục. Không chỉ vậy, JLo muốn nâng cấp tủ quần áo đơn điệu của Ben. Cô ấy cũng phá hoại mối quan hệ giữa chồng và cầu thủ Tom Brady", nguồn tin tiết lộ.

Yêu JLo lần nữa, Affleck gặp áp lực về ngoại hình. Anh chăm chỉ làm đẹp vì sợ trông già hơn vợ. Tài tử Justice League được kể đang chuẩn bị thực hiện liệu trình loại bỏ nếp nhăn giữa hai lông mày.

Nguồn tin cho biết thêm: "Ben bận lòng vì nghĩ nếp nhăn giữa lông mày khiến anh trở nên già hơn. Việc Ben trang điểm mỗi ngày chỉ che đi phần nào, nhưng anh ấy rất ngại chuyện đó".

Trong lần xuất hiện mới đây ở lễ trao giải Grammy lần thứ 65, Affleck bị trêu chọc vì gương mặt buồn ngủ. Nhưng dù tinh thần không mấy tỉnh táo, anh vẫn được nhìn thấy ân cần chăm sóc cô vợ gợi cảm trên sóng truyền hình.