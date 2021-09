Đế chế bất động sản Trung Quốc loay hoay với khoản nợ 300 tỷ USD

Việc mở rộng chóng mặt và vay tiền ồ ạt đã khiến China Evergrande Group của tỷ phú Hứa Gia Ấn rơi vào khủng hoảng nợ. Tổng nợ phải trả của tập đoàn hiện lên đến hơn 300 tỷ USD

Theo Bloomberg, vào ngày 30/6, tổng nợ phải trả của China Evergrande Group - công ty bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới - đã tăng lên 1.970 tỷ NDT (tương đương 305 tỷ USD ).

Những khoản vay của tập đoàn đã giảm xuống 572 tỷ NDT. Tuy nhiên, tiền và các khoản tương đương tiền của Evergrande lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm. Điều đó cho thấy đế chế của tỷ phú Hứa Gia Ấn sẽ cần phải đẩy nhanh tốc độ bán tài sản, giảm giá căn hộ để tạo ra thêm tiền mặt.

Chỉ 3 năm trước, Evergrande là công ty bất động sản lớn nhất hành tinh. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Hứa Gia Ấn -chủ tịch Evergrande - nắm giữ khối tài sản trị giá 42 tỷ USD và trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Nhưng ông Hứa và Evergrande đã hứng chịu hậu quả sau nhiều năm mở rộng chóng mặt và vay tiền ồ ạt.

Evergrande của tỷ phú Trung Quốc Hứa Gia Ấn trở thành công ty bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Bom nợ 300 tỷ USD

Tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc cũng hiểu rõ về những gì họ đang đối mặt. Evergrande thừa nhận có nguy cơ vỡ nợ nếu các nỗ lực không thành công.

"Giờ là thời điểm rất quan trọng. Nếu việc bán tài sản và tìm kiếm nhà đầu tư mới của Evergrande không tiến triển tốt và đáp ứng kỳ vọng của chính phủ, nguy cơ vỡ nợ hoàn toàn có thể xảy ra", nhà phân tích Chuanyi Zhou của Lucror Analytics nhận định.

Evergrande tiết lộ đang cân nhắc việc bán các quyền lợi trong hai đơn vị dịch vụ bất động sản và xe điện của mình. Họ cũng tìm cách thu hút nhà đầu tư mới và gia hạn khoản vay.

Công ty cũng giảm giá bán các căn hộ. Điều đó khiến tỷ suất lợi nhuận lao dốc trong nửa đầu năm. Thu nhập ròng sụt giảm 29% xuống 10,5 tỷ NDT.

Evergrande phải giảm giá bán của các căn hộ để tăng tiền mặt. Ảnh: Bloomberg.

"Tập đoàn có rủi ro vỡ nợ đối với các khoản vay và những trường hợp kiện tụng bên ngoài hoạt động kinh doanh thông thường", công ty thừa nhận trong một tuyên bố. "Các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng nên thận trong khi mua bán cổ phiếu của tập đoàn", Evergrande nói thêm.

Theo dữ liệu của Bloomberg, hôm 1/9, trái phiếu bằng đồng USD đáo hạn vào tháng 3 của tập đoàn đã giảm 0,023 USD xuống còn 0,425 USD , mức thấp kỷ lục mới. Trong khi đó, giá cổ phiếu Evergrande trên sàn Hong Kong lao dốc tới 2,8%, nâng mức giảm từ đầu năm đến nay lên 71%.

Vào tháng 1, các nhà đầu tư đã chi 3,4 tỷ USD để mua cổ phần của China Evergrande New Energy Vehicle Group - startup xe điện của tỷ phú Hứa Gia Ấn. Tuy nhiên, giá trị khoản đầu tư lao dốc hơn 70% kể từ đó đến nay.

Cổ phiếu Evergrande Property Services Group Ltd. cũng sụt giá 34% so với giá IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Rơi vào bế tắc

"Evergrande có thể phải bán thêm tài sản để giảm bớt khó khăn về mặt thanh khoản. Tuy nhiên, điều này sẽ làm triển vọng thu nhập và lợi nhuận xấu đi", hai nhà phân tích Patrick Wong và Lisa Zhou của Bloomberg Intelligence cảnh báo.

Bởi mối quan hệ làm ăn giữa Evergrande và các ngân hàng, nhà cung cấp, khách mua nhà, sự sụp đổ của tập đoàn bất động sản có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc chao đảo. Câu hỏi đặt ra là liệu công ty có nhận được sự hỗ trợ của nhà nước hay không.

Hồi đầu tháng, các nhà quản lý đã thúc giục Evergrande giải quyết vấn đề nợ nần. Những nhà băng cho tập đoàn vay bao gồm China Minsheng Banking Corp., Agricultural Bank of China Ltd. và Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, các vấn đề của Evergrande khó lan rộng và làm tổn hại đến những công ty bất động sản khác của Trung Quốc. "Thật không may, thất bại của tập đoàn có thể không còn cách cứu chữa", bà Teresa Kong, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Matthews International Capital Management LLC (có trụ sở ở San Francisco) bình luận.

Evergrande có thể phải bán thêm tài sản để giảm bớt khó khăn về mặt thanh khoản. Tuy nhiên, điều này sẽ làm triển vọng thu nhập và lợi nhuận xấu đi - Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence

"Nguyên nhân chủ yếu là rủi ro riêng biệt, thay vì rủi ro hệ thống có thể lan rộng", bà nói thêm.

Evergrande cho biết không thể thanh toán đúng thời hạn cho phát triển bất động sản. Điều đó khiến một số dự án bị tạm dừng thi công. Công ty đang đàm phán với các nhà cung cấp, nhà thầu xây dựng để tiếp tục.

"Tập đoàn sẽ cố gắng hết mình để tiếp tục hoạt động và nỗ lực bàn giao nhà ở cho khách hàng theo đúng lịch hẹn", Evergrande khẳng định.

Các khoản phải trả thương mại của Evergrande đã tăng 15% so với 6 tháng trước đó lên mức kỷ lục 951,1 tỷ NDT.

Công ty vẫn thiếu 2/3 "ranh giới đỏ" của Trung Quốc. Đây là những chỉ số được Bắc Kinh áp dụng cho các công ty bất động sản nhằm giảm đòn bẩy trong ngành. Evergrande cam kết đáp ứng cả 3 vào tháng 12/2022.

Theo tính toán của Bloomberg, tỷ lệ tiền mặt trên các khoản vay ngắn hạn - thước đo khả năng thanh toán của tập đoàn - đã giảm từ 47% hồi cuối năm ngoái xuống 36%. Nguyên nhân là tiền mặt và các khoản tương đương tiền của Evergrande lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm.