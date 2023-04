De Bruyne: 'Haaland không vui khi đá hỏng pen đâu'

"Haaland không vui khi bỏ lỡ quả phạt đền đó đâu. Nhưng mọi chuyện cũng qua thôi. Khi bạn có những cơ hội khác, bạn phải tiến về phía trước thôi. Cậu ấy có cơ hội và đã tận dụng một cách xuất sắc, giúp Man City giành chiến thắng", Goal dẫn lời Kevin de Bruyne.

Trước Bayern, Haaland thực hiện hỏng quả 11 m. Tuy nhiên sau đó, tiền đạo người Na Uy chuộc lỗi bằng pha lập công ở phút 57, giúp Man City giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-1.

HLV Pep Guardiola cũng không trách Haaland vì đá hỏng phạt đền: "Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Haaland sẽ có kinh nghiệm để thực hiện thành công trong những lần sau".

Với chiến thắng cách biệt trước Bayern Munich, Man City thẳng tiến vào tứ kết. Đối thủ của họ là Real Madrid, đội đã đánh bại Chelsea với tổng tỷ số 4-0. De Bruyne và đồng đội sẽ có cơ hội trả món nợ thất bại trước "Los Blancos" tại bán kết Champions League 2021/22.

De Bruyne nói: "Tôi không phải kiểu người nghĩ về những món nợ, những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đã chơi thực sự tốt ở cả hai lượt trận nhưng cục diện lại thay đổi ở 5 phút cuối. Bạn phải chấp nhận và tiếp tục tiến lên. Thất bại không có nghĩa bạn chơi không tốt. Bóng đá được định đoạt bởi những chi tiết và khi điều không may xảy ra, bạn vẫn phải tiếp tục".

Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Man City sẽ diễn ra lúc 2h ngày 10/5 (giờ Hà Nội).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.