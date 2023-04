Để AI viết bài phỏng vấn, một tổng biên tập Đức bị sa thải

Tổng biên tập của tạp chí Die Aktuelle đã xuất bản một bài phỏng vấn Michael Schumacher giả do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện.

Bài phỏng vấn giả do AI thực hiện đang thu hút sự chú ý. Ảnh: EPA-EFE.

Theo một tuyên bố từ nhà xuất bản FUNKE, bà Anne Hoffmann, người phụ trách tạp chí tuần Die Aktuelle từ năm 2009, đã bị cách chức và FUNKE cũng đã phải gửi lời xin lỗi tới gia đình Schumacher.

Nhà vô địch 7 lần giải đua Công thức một Schumacher đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông bị chấn thương sọ não trong một tai nạn trượt tuyết vào tháng 12/2013. Nhưng ông lại mới xuất hiện trong một bài phỏng vấn của Die Aktuelle tháng 4 này.

Vào ngày 15/4, Die Aktuelle đã đăng một bức ảnh tươi cười của vận động viên huyền thoại 54 tuổi trên trang bìa với dòng tiêu đề Michael Schumacher, the first interview (Cuộc phỏng vấn đầu tiên) và một tiêu đề phụ có nội dung It sounded deceptively real (Nghe có vẻ là thật).

Và trong trang 8 của tờ tạp chí này, một bài phỏng vấn được đăng với tiêu đề My life has changed completely (Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn) cùng nhiều câu trích dẫn hư cấu được cho là của Schumacher, thảo luận về cuộc sống gia đình của ông kể từ sau vụ tai nạn và tình trạng sức khỏe bản thân.

Chỉ đến cuối bài báo, người ta mới biết rằng bài phỏng vấn này là do AI thực hiện.

Kể từ sau vụ tai nạn, gia đình Schumacher luôn hạn chế cập nhật thông tin về sức khỏe của huyền thoại đua xe thể thao để bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Vào tháng 9 năm 2021, Corinna Schumacher đã thảo luận về tình trạng của chồng mình trong một bộ phim tài liệu của Netflix về sự nghiệp Công thức Một của ông Schumacher. Bà Corinna chia sẻ vào thời điểm đó: “Ông ấy vẫn cho tôi thấy mình mạnh mẽ như thế nào mỗi ngày. Chúng tôi sống cùng nhau ở nhà. Chúng tôi làm trị liệu. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để giúp Michael trở nên tốt hơn và đảm bảo rằng ông ấy cảm thấy thoải mái. Và chỉ đơn giản là khiến ông cảm nhận được gia đình và sự kết nối của chúng tôi”.

“Và dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Tất cả chúng tôi đều sẽ nỗ lực. Chúng tôi đang cố gắng nỗ lực như một gia đình, theo cách mà Michael vẫn thích và vẫn làm. Và chúng tôi đang tiếp tục cuộc sống của mình. Ông ấy luôn nói sự riêng tư cần được bảo vệ và tôi cũng có một nhiệm vụ quan trọng là để ông ấy có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống riêng tư càng nhiều càng tốt. Michael luôn bảo vệ chúng tôi và bây giờ chúng tôi đang bảo vệ Michael”, bà Corinna bày tỏ.

Cuối tuần qua, gia đình của Schumacher cũng cho biết đang lên kế hoạch hành động pháp lý chống lại tạp chí Die Aktuelle.

Phản hồi sau vụ việc này, Giám đốc điều hành FUNKE Bianca Pohlmann cho biết trong một tuyên bố: “Bài báo vô vị và gây hiểu lầm này không bao giờ nên xuất hiện. Nó hoàn toàn không đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí mà chúng tôi và độc giả của chúng tôi mong đợi từ một nhà xuất bản như Funke”.