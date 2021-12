DCT Partners chào đón cư dân Charm Sapphire đến tổ ấm mới

Sau khi bàn giao, những căn hộ thuộc tòa tháp Charm Sapphire nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Sáng 15/12, Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam - thành viên tập đoàn Charm Group, tổ chức lễ bàn giao căn hộ cho các chủ nhân tòa tháp Charm Sapphire. Đây là một trong 3 tòa tháp thuộc khu phức hợp Charm City Bình Dương. Charm Sapphire là tòa tháp đầu tiên được chủ đầu tư bàn giao trong khu phức hợp hiện đại này.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện tập đoàn Charm Group, công ty DCT Partners Việt Nam cùng chủ nhân của những căn hộ tại Charm Sapphire.

Đại diện chủ đầu tư, khách hàng và các đối tác thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tòa tháp.

Đại diện Charm Group cho biết: “Lễ bàn giao Charm Sapphire là sự kiện quan trọng cho thấy năng lực và uy tín của chúng tôi tronghành trình kiến tạo những biểu tượng trên thị trường bất động sản”.

Chia sẻ niềm vui sắp chuyển đến tổ ấm mới, anh Đỗ Quang Trí, chủ nhân căn hộ tại Charm Sapphire, chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh trong thời gian qua khiến tôi nghĩ dự án chưa thể bàn giao. Tôi thật sự bất ngờ khi nhận nhà trước thềm Tết Nguyên đán. Gia đình tôi sẽ hoàn thiện nội thất để kịp đón Tết tại nhà mới”. Tương tự anh Trí, nhiều cư dân khác cũng bày tỏ sự háo hức dọn vào nhà mới.

Lễ bàn giao Charm Sapphire diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng.

Với cam kết mang đến giải pháp an cư trọn vẹn, các căn hộ được lắp đặt hệ thống khóa cửa từ thông minh, đảm bảo an ninh. Thiết kế hành lang hình chữ L lấy gió tự nhiên giúp luôn thoáng mát.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế tăng cường thẩm mỹ không gian sống, nâng cao giá trị bền vững theo thời gian bằng công tác ốp gạch trọn tường phòng vệ sinh, ứng dụng hệ khung trần nổi cao cấp, bổ sung vòi sen nóng lạnh cho toàn bộ căn hộ. Nhiều hạng mục vượt cam kết bàn giao trong hợp đồng.

Anh Vũ Ngọc Huân cho biết: “Các thiết bị nội thất và nhiều hạng mục tốt hơn so với cam kết. Thiết kế căn hộ hợp lý khiến phòng thông thoáng và rộng hơn vợ chồng tôi nghĩ”. Vợ chồng anh cũng khuyến khích 2 người em ruột cùng mua để anh chị em được sống gần nhau.

Khu vực thang máy được thiết kế hiện đại, sang trọng.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Đăng Thuyết cũng mua cùng lúc 2 căn hộ tại Charm Sapphire. Tham dự buổi lễ bàn giao, anh Thuyết nhận xét: “Không riêng chất lượng bên trong căn hộ, các tiện ích cũng vượt mong đợi. Khu vực sân hay sảnh tiếp khách sang trọng như khách sạn 5 sao”.

Hợp tác cùng An Phong, một trong những nhà thầu hàng đầu Việt Nam, Charm Sapphire không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng công trình, đảm bảo giá trị đầu tư mà còn kiến tạo chuẩn sống cao cấp tại Dĩ An. An Phong cũng là nhà thầu của tòa tháp Charm Ruby (sát cạnh Charm Sapphire) cất nóc đúng tiến độ.

Căn hộ thiết kế thông thoáng, ngập tràn nắng gió với thiết bị bàn giao cao cấp.

Nằm trong khu phức hợp Charm City, Charm Sapphire thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đa dạng nội khu. Tọa lạc tại ngã tư 550 sầm uất, Charm City nói chung và Charm Sapphire nói riêng giúp cư dân dễ dàng kết nối hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng như Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart, sân golf Sông Bé Resort, đồng thời di chuyển nhanh chóng đến TP.HCM trong khoảng 20 phút.

Với các tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, phố hàng hiệu, rạp chiếu phim, loạt cửa hàng mua sắm, vui chơi giải trí như Lotte Cinema, khu vui chơi dành cho thiếu nhi TiNiWorld, siêu thị Vinmart… nằm trong khuôn viên, cư dân dễ dàng tiếp cận lối sống cao cấp mà không phải đi xa.

Đây là lợi thế ít dự án nào tại Bình Dương sở hữu. Điều này giúp dự án gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng dành hàng triệu USD để kiến tạo các tiện ích như cụm hồ bơi chuẩn Olympics, tổ hợp hồ bơi resort 2.000 m2, công viên 5.000 m2, thư viện, khu vui chơi trẻ em…

Khu phức hợp Charm City được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng tại thành phố Dĩ An.

Với uy tín của chủ đầu tư và chất lượng dự án, hơn 1.500 căn hộ thuộc tòa tháp Charm Shaphire và Charm Ruby tìm được chủ nhân sau 4 tháng mở bán. Tòa tháp cuối cùng Charm Diamond cũng thu hút hơn 90% khách hàng đặt chỗ trong giai đoạn I. Sắp tới, những căn hộ cuối cùng trong tòa tháp Charm Diamond sẽ được giới thiệu với nhiều ưu đãi hấp dẫn.