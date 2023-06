DC sẽ ra sao sau nỗi thất vọng phòng vé ‘The Flash’

Thành tích mở màn của dự án mới nhất nhà từ nhà DC không được như kỳ vọng. Chiến lược của hãng ra sao và khán giả có thể chờ đợi điều gì vào tương lai?

Là tác phẩm đầu tiên của DC sau khi James Gunn lên chức chủ tịch, The Flash được cả đại chúng lẫn giới phê bình đặt nhiều kỳ vọng. Ngay khi tung ra trailer, dự án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả hâm mộ. Tác phẩm càng gây tò mò khi được chính James Gunn khẳng định là một trong những phim siêu anh hùng hay nhất từng xem.

Thế nhưng, thành tích thương mại lại như một cú tát thẳng vào mặt hãng Warner Bros. Với kinh phí sản xuất 200- 220 triệu USD , The Flash theo ước tính phải thu về tối thiểu nửa tỷ USD để đạt điểm hòa vốn. Song, thực tế cho thấy rằng bộ phim đang “chạy khá chậm” ở phòng vé.

Theo đơn vị quan sát độc lập Box Office Mojo, tính đến hết ngày 19/6, đứa con tinh thần của Andy Muschietti mới thu về 135,7 triệu USD . Trong đó, có 61,2 triệu USD tới từ thị trường nội địa và 74,5 triệu USD còn lại từ phòng vé quốc tế.

The Flash hụt hơi - vì đâu nên nỗi?

Chuyện phim The Flash bắt đầu khi nam chính Barry Allen sử dụng siêu năng lực du hành thời gian, nhằm thay đổi bi kịch gia đình trong quá khứ. Tuy nhiên, hành động này vô tình tạo ra nghịch lý điểm sáng (Flashpoint), khiến nhiều sự kiện bị thay đổi chóng mặt, xáo trộn cả dòng thời gian tương lai.

Để rồi, “người đàn ông chạy nhanh hơn ánh sáng” bị mắc kẹt ở một thực tại khác. Từ đây, Barry Allen phải xoay sở và tìm mọi cách để có thể trở về thế giới cũ.

Nếu như Black Adam hay gần đây nhất là Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần bị “hắt hủi” vì phần kịch bản quá mỏng, thì The Flash lại có quyền tự hào nhờ sở hữu câu chuyện đầy sức nặng. Không ngoa khi nói rằng, tác phẩm có chiều sâu hơn hẳn so với đa số phim cùng thể loại khoảng thời gian gần đây.

Bộ phim quy tụ dàn sao nổi tiếng, với kinh phí sản xuất khoảng 200 triệu USD .

Những tưởng điều này sẽ giúp The Flash được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Song, thực tế có vẻ đang quay lưng với dự án mới từ nhà DC. Theo giới quan sát, bộ phim đáng lẽ phải mở màn với doanh thu khoảng 120 triệu USD ở thị trường nội địa. Thế nhưng, thành tích thực chỉ đạt khoảng 50% so với kỳ vọng - một khoảng cách quá lớn.

Điều này dễ biến The Flash trở thành “nỗi thất vọng phòng vé” tiếp theo của hãng, sau Black Adam và Shazam 2. Nếu điều đó xảy ra, DC sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi ngày “chìm trong bóng tối”. Trước đó, tại buổi họp mặt ban lãnh đạo Warner Bros. với giới truyền thông, James Gunn từng tuyên bố DC dưới thời của ông sẽ là “một kỷ nguyên khác”. Bởi lẽ, đối thủ của DC - Marvel - cũng đang tích cực phát triển và bước sang chương mới. Nếu không chịu thay đổi, cán cân thị trường sớm muộn sẽ lệch về phía đối phương.

Trở lại với dự án mới The Flash, đây có vẻ chưa phải con bài tẩy giúp James Gunn “thay máu” DC. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mở màn hụt hơi của tác phẩm này, nhưng quan trọng nhất là phản ứng của khán giả đại chúng với tài tử Ezra Miller. Theo Variety, công cuộc quảng bá The Flash gặp nhiều khó khăn do bị dời lịch chiếu nhiều lần, cộng thêm ảnh hưởng tiêu cực từ nam diễn viên “lắm tài nhiều tật” này.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao hãng vẫn cố chấp giữ lại Ezra Miller. Dù trước đó, Warner Bros. từng thẳng tay loại bỏ Johnny Depp với vai Gellert Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts and Where To Find Them, ngay sau khi anh vướng ồn ào với vợ cũ Amber Heard. Tới nay, vẫn chưa có lời giải thích cụ thể nào được đưa ra hòng giải tỏa bức xúc của người hâm mộ.

DC toan tính điều gì

Qua một thập kỷ với DCEU, khán giả đã quá quen với những gương mặt siêu anh hùng biểu tượng. Ví như, Batman phải là Ben Affleck, Superman phải là Henry Cavill, Wonder Woman phải là Gal Gadot hay Aquaman phải là Jason Momoa…

Thế nhưng, với những sự kiện xảy trong The Flash, nhiều khả năng mới hoàn toàn có thể xảy ra trong thế giới DC. Điều này hợp lý hóa kế hoạch xây dựng vũ trụ điện ảnh khác biệt với những gương mặt mới toanh mà James Gunn đang ấp ủ.

The Flash "trải thảm" cho tương lai DCU với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới.

Dù chưa ai dám khẳng định, nhưng gần như chắc chắn rằng Henry Cavill sẽ không tái xuất với vai Superman trong vũ trụ mới này. Hiện tại, một số cái tên đang được đồn đoán sẽ vào vai Superman là tài tử của vũ trụ X-Men, Nicholas Hoult, hoặc cũng có thể là David Corenswet hay Tom Brittney. Trong khi đó, ba sao nữ tiềm năng cho vai diễn Lois Lane là ngôi sao Sex Education Emma Mackey, mỹ nhân nóng bỏng của Bridgerton - Phoebe Dynevor và Rachel Brosnahan.

Tương tự, việc The Flash hội tụ nhiều phiên bản Batman càng “trải thảm” cho sự xuất hiện của Hiệp sĩ bóng đêm mới trên màn ảnh DCU. Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ anh sẽ góp mặt trong phần phim đầu tiên The Brave and the Bold.

Cuối cùng, màn chào sân của Supergirl/Kara Zor-El cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả, đặc biệt là người hâm mộ DC. Thậm chí, The Flash cũng góp phần mở đường cho dự án phim riêng về nhân vật này, khi cô có màn ra mắt gây được ấn tượng trong mắt đại chúng. Song, theo tuyên bố mới của DC Studios, Supergirl trong Supergirl: Woman of Tomorrow vẫn có thể là phiên bản rất mới mẻ với khán giả.

Tương lai gần của vũ trụ DCEU

Mặc dù được coi là bộ phim mang tính “bản lề” cho màn tái khởi động vũ trụ DC, song thực chất, The Flash không phải dự án cuối cùng của “kỷ nguyên Zack Snyder” trước khi bước sang “kỷ nguyên James Gunn”. Theo tiết lộ, DCEU vẫn còn hai tựa phim khác sắp ra mắt là Blue Beetle cùng Aquaman and the Lost Kingdom, lần lượt được dự kiến ra mắt vào tháng 8 và tháng 12 năm nay.

DCEU vẫn còn 2 con bài mạnh tung ra vào cuối năm nay.

Dẫu vậy, Blue Beetle gần như rất ít liên quan đến các sự kiện trong DCEU nên thượng đế hoàn toàn có thể thưởng thức nó như một phim độc lập.

Tương tự, phần 2 của Aquaman được diễn ra khá tách biệt so với những sự kiện trong DCEU, tập trung hơn vào việc khắc họa nguồn gốc của ông vua biển cả. Đoạn after-credit của The Flash cũng đã ít nhiều hé lộ việc Aquaman vẫn còn liên hệ với các thành viên của Liên minh Công lý (Justice League).

Chính vì vậy, khán giả không chỉ có thêm niềm tin vào những phần phim sắp ra mắt, mà còn có thể mong chờ vào tương lai các vị anh hùng này trong DCU dưới thời James Gunn.