Đẩy nhanh điều tra vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 trực tuyến với địa phương.

Qua nghị quyết nêu trên, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước; các lễ hội đầu xuân; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tín dụng đen, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Ba trong các bị can liên quan vụ chuyến bay giải cứu từ trái qua: Nguyên Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phạm Bích Hằng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam.

Tại phiên họp thứ 23 diễn ra ngày 12/1, Ban Chỉ đạo thống nhất nhiệm vụ trong năm 2023 là tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc; truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án.

Trong đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm theo kế hoạch. Cụ thể, vụ liên quan đến Việt Á và chuyến bay giải cứu gồm các vụ án xảy ra ở: Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Ba vụ án kinh tế xảy ra ở: Công ty Cổ phần tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty có liên quan; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Còn 4 vụ án khác xảy ra tại: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan; dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn II) và vụ án xảy ra tại khóm 5, phường Châu Phú An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đồng thời, bổ sung vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại họp báo Chính phủ ngày 2/2, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết trong vụ án xảy ra ở Cục Lãnh sự Việt Nam, đến nay, CQĐT các cấp khởi tố 41 bị can, phong tỏa và kê biên 80 tỷ đồng . Còn với vụ Việt Á, CQĐT khởi tố 104 bị can, cũng tăng 2 bị can so với tháng trước. Số tiền phong tỏa 1.700 tỷ đồng .