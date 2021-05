Đẩy mạnh truyền thông trước ngày bầu cử

Ngày bầu cử đến gần, hoạt động truyền thông được các cấp chính quyền đẩy mạnh. Zalo trở thành công cụ hữu ích để đưa thông tin nhanh chóng đến từng cử tri.

Giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác truyền thông, vận động cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước triển khai bằng nhiều phương tiện.

Cử tri Hà Nội dễ dàng tìm hiểu tiểu sử của các ứng viên ĐBQH trên Zalo.

Từ ngày 13/5, OA của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã gửi tin nhắn Zalo, nhắc lịch bầu cử để cử tri nắm bắt kịp thời thời gian tổ chức bầu cử, bầu đúng và bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng là đại biểu của dân.

Ngoài ra, người dân còn dễ dàng xem và tìm hiểu thông tin tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X ngay trên trang Zalo chính thức của thành phố chỉ với vài thao tác đơn giản.

Cụ thể, người dân tìm kiếm và quan tâm trang Zalo “Sở Thông tin Truyền thông TP Hà Nội”. Tại mục “Bầu cử QH - HĐND” trong giao diện chính, người dân chọn “Tiểu sử người ứng cử”. Ngay lập tức, hệ thống sẽ phản hồi thông tin bầu cử, gồm đường dẫn của 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Việc chuẩn bị công tác bầu cử được đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đúng quy định của pháp luật.

Tương tự, các trang Zalo của nhiều tỉnh/thành phố, quận, huyện như Quảng Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, CA Tân Phú (TP.HCM)… cũng liên tục cập nhật thông tin về bầu cử: Quy trình bỏ phiếu bầu cử; những điều cần lưu ý khi đi bầu cử; danh sách ứng cử viên...

Ngoài ra, các trang còn có tin bài, video phản ánh nguyện vọng của cử tri đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, giúp người dân tiếp cận toàn diện tất cả thông tin về cuộc bầu cử.

Thông tin về bầu cử được đưa đến cử tri nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời qua Zalo.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở TP.HCM, UBND thành phố cũng sử dụng Zalo để kêu gọi người dân khi đi bầu cử cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho cử tri trong dịch bệnh. OA của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng tích hợp thông tin chi tiết về bầu cử để phục vụ cho việc người dân tra cứu nhanh.

Người dân tìm kiếm và quan tâm trang Zalo “Tổng đài 1022”. Tại mục “Covid-19” trong giao diện chính, người dân chọn “Khai báo y tế”.

Tại Đà Nẵng, Ủy ban Bầu cử thành phố cũng ban hành văn bản hướng dẫn cử tri khai báo y tế trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi đi bầu cử. Cụ thể, các cử tri có thể thực hiện khai báo y tế qua trang Zalo “Tổng đài 1022”. Sau khi khai báo y tế, hệ thống sẽ trả về 1 mã QRCode, người khai báo lưu lại mã này để xuất trình tại chốt kiểm soát trước khi vào khu vực bầu cử. Việc triển khai khai báo y tế trực tuyến nhằm bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn.

Cử tri đi bầu cử phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn...

Không chỉ ở cấp TƯ hay tỉnh/ thành, quận/huyện, những cấp hành chính thấp hơn như phường, tổ dân phố cũng thành lập nhiều nhóm Zalo để tuyên truyền về bầu cử, cập nhật danh sách đại biểu, hướng dẫn phòng dịch cho người dân.

“Đợt bầu cử diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nên gia đình tôi rất thận trọng. Tại phường, thay vì tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phổ biến về bầu cử, mọi thông tin được đăng tải lên group Zalo và mọi người có thể đọc, trao đổi với nhau”, chị Nguyên Thảo (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tiếp tục tập trung tăng cường thông tin truyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Song song, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch. Từ đó, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5.